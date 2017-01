Bí ẩn loạt xác ướp 2.000 năm vẫn nguyên da và nội tạng

The Sun đưa tin ngày 30/12, các xác ướp đặc biệt này được bảo quản trong than bùn với điều kiện vô cùng đặc biệt. Các xác ướp tồn tại hàng ngàn năm, được phát hiện ở Đan Mạch trong những thập kỷ qua. Các chuyên gia tin rằng một số xác ướp là những người bị tế và tử hình trong Thời kỳ Đồ sắt, sau đó bị ném xuống vùng đất sình lầy. Các nhà khoa học nghiên cứu răng và tế bào da để phát hiện tuổi của xác ướp. Nghiên cứu chỉ ra rằng một số người bị đẩy xuống đầm lầy và có thể họ đã phải chịu đựng một cái chết bạo lực. Nhiều xác ướp chết vì đâm, treo cổ, nghẹt thở và thậm chí chặt đầu. Trong một trường hợp hết sức ghê rợn, dây vẫn còn đang cuốn quanh cổ xác ướp. Những người khác tin rằng các khu định cư Thời kỳ Đồ sắt ở Đan Mạch hiến tế một số dân làng trong một nghi lễ cổ xưa, vì đồ tế bằng vàng và đồng cũng được tìm thấy trong các đầm lầy. Trong khi đa số xác của người cổ đại đều bị ăn mòn theo thời gian, điều kiện đặc biệt của lớp than bùn giúp bảo tồn những xác ướp này. Sâu dưới đầm, nhiệt độ khá thấp và nước có tính axit, theo The Sun. Do oxy không thể xâm nhập vào các thi thể, chúng được bảo bảo quản tốt. Tuy điều kiện có tính axit khiến canxi trong xương bị thối nhưng da và các cơ quan nội tạng khác không bị ảnh hưởng. Hiện các xác ướp đang được trưng bày tại bảo tàng Jutland Silkeborg, Đan Mạch.

The Sun đưa tin ngày 30/12, các xác ướp đặc biệt này được bảo quản trong than bùn với điều kiện vô cùng đặc biệt. Các xác ướp tồn tại hàng ngàn năm, được phát hiện ở Đan Mạch trong những thập kỷ qua. Các chuyên gia tin rằng một số xác ướp là những người bị tế và tử hình trong Thời kỳ Đồ sắt, sau đó bị ném xuống vùng đất sình lầy. Các nhà khoa học nghiên cứu răng và tế bào da để phát hiện tuổi của xác ướp. Nghiên cứu chỉ ra rằng một số người bị đẩy xuống đầm lầy và có thể họ đã phải chịu đựng một cái chết bạo lực. Nhiều xác ướp chết vì đâm, treo cổ, nghẹt thở và thậm chí chặt đầu. Trong một trường hợp hết sức ghê rợn, dây vẫn còn đang cuốn quanh cổ xác ướp . Những người khác tin rằng các khu định cư Thời kỳ Đồ sắt ở Đan Mạch hiến tế một số dân làng trong một nghi lễ cổ xưa, vì đồ tế bằng vàng và đồng cũng được tìm thấy trong các đầm lầy. Trong khi đa số xác của người cổ đại đều bị ăn mòn theo thời gian, điều kiện đặc biệt của lớp than bùn giúp bảo tồn những xác ướp này. Sâu dưới đầm, nhiệt độ khá thấp và nước có tính axit, theo The Sun. Do oxy không thể xâm nhập vào các thi thể, chúng được bảo bảo quản tốt. Tuy điều kiện có tính axit khiến canxi trong xương bị thối nhưng da và các cơ quan nội tạng khác không bị ảnh hưởng. Hiện các xác ướp đang được trưng bày tại bảo tàng Jutland Silkeborg, Đan Mạch.