Bí ẩn hiện tượng người giống nhau như đúc dù không phải họ hàng

Doppelganger là từ có nguồn gốc từ tiếng Đức có nghĩa nghĩa là kẻ song trùng (giống nhau như đúc) Theo đó, mỗi người sẽ có một người rất giống mình. Cả hai có thể cùng tồn tại trong cùng một thời điểm lịch sử hoặc khác nhau về thời gian sống. Tuy nhiên, điểm kỳ lạ là hai người có ngoại hình giống nhau dù không phải anh em sinh đôi hay có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Một số truyền thuyết, giai thoại cho rằng, hiện tượng kẻ song trùng có thể gieo vào đầu nạn nhân những ý tưởng xấu xa hoặc đẩy họ vào những hoàn cảnh éo le. Vì vậy, người ta khuyên không nên tìm kiếm hoặc liên hệ với Doppelganger trông giống mình. Trước sự việc kỳ lạ này, giới chuyên gia, nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, một số chuyên gia cho rằng hiện tượng Doppelganger xảy ra là do chứng rối loạn thần kinh trong đó có chứng rối loại đa nhân cách và tâm thần phân liệt. Cũng có người nhận định hiện tượng kỳ bí trên xảy ra do con người gặp chấn thương hoặc não bộ nhận được sự kích thích bất ngờ khiến khả năng nhận thức bị sai lệch. Một cách giải thích đơn giản hơn về việc con người nhìn thấy một người giống hệt mình là do gặp phải ảo giác. Cho đến nay, hiện tượng bí ẩn những kẻ song trùng chưa được giới chuyên gia lý giải, khiến nhân loại vô cùng tò mò và hiếu kỳ. Thậm chí, nhiều người tự hỏi liệu vào một ngày nào đó có thể bắt gặp người giống hệt mình ở ngoài đường hay không. Mời quý độc giả xem video: "Lại xảy ra hiện tượng nữ học sinh nói nhảm trong lớp" (nguồn: VTC14).

Doppelganger là từ có nguồn gốc từ tiếng Đức có nghĩa nghĩa là kẻ song trùng (giống nhau như đúc) Theo đó, mỗi người sẽ có một người rất giống mình. Cả hai có thể cùng tồn tại trong cùng một thời điểm lịch sử hoặc khác nhau về thời gian sống. Tuy nhiên, điểm kỳ lạ là hai người có ngoại hình giống nhau dù không phải anh em sinh đôi hay có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Một số truyền thuyết, giai thoại cho rằng, hiện tượng kẻ song trùng có thể gieo vào đầu nạn nhân những ý tưởng xấu xa hoặc đẩy họ vào những hoàn cảnh éo le. Vì vậy, người ta khuyên không nên tìm kiếm hoặc liên hệ với Doppelganger trông giống mình. Trước sự việc kỳ lạ này, giới chuyên gia, nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, một số chuyên gia cho rằng hiện tượng Doppelganger xảy ra là do chứng rối loạn thần kinh trong đó có chứng rối loại đa nhân cách và tâm thần phân liệt. Cũng có người nhận định hiện tượng kỳ bí trên xảy ra do con người gặp chấn thương hoặc não bộ nhận được sự kích thích bất ngờ khiến khả năng nhận thức bị sai lệch. Một cách giải thích đơn giản hơn về việc con người nhìn thấy một người giống hệt mình là do gặp phải ảo giác. Cho đến nay, hiện tượng bí ẩn những kẻ song trùng chưa được giới chuyên gia lý giải, khiến nhân loại vô cùng tò mò và hiếu kỳ. Thậm chí, nhiều người tự hỏi liệu vào một ngày nào đó có thể bắt gặp người giống hệt mình ở ngoài đường hay không. Mời quý độc giả xem video: "Lại xảy ra hiện tượng nữ học sinh nói nhảm trong lớp" (nguồn: VTC14).