Bí ẩn cuộc gặp gỡ với UFO của võ sĩ huyền thoại Mohammad Ali

Nhiều người cho rằng, những UFO (unidentified flying object) là tàu vũ trụ được chế tạo bởi sinh vật ngoài Trái đất. Có không ít tường trình về việc tận mắt chứng kiến UFO trên bầu trời, trong đó có cả của những người nổi tiếng. Và trường hợp của võ sĩ quyền Anh huyền thoại, Mohammad Ali được dư luận quan tâm nhiều nhất, khi ông cho rằng đã nhiều lần quan sát UFO, thậm chí còn bị vật thể lạ này theo dõi.

Võ sĩ huyền thoại Mohammad Ali.

Cuộc chạm trán ấn tượng

Muhammad Ali (SN 1942) được coi là một biểu tượng mọi thời đại trong làng quyền Anh thế giới với những thành tích mà chưa ai có thể sánh được: Thắng 56 trận (37 trận knock outs, 19 trận tính điểm), thua 5 (4 tính điểm, 1 knock out), Hòa 0. Từng đạt Huy chương Vàng Olympic tại Roma, tay đấm huyền thoại này được các tạp chí thể thao quốc tế bầu chọn là “Vận động viên vĩ đại nhất thế kỉ XX”.

Với những thành tích vang dội, Muhammad Ali đã có tầm ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong lĩnh vực thể thao, mà còn về mặt xã hội, những thông tin có liên quan đến ông luôn ở vị trí hàng đầu trên các phương tiện truyền thông. Ngoài là biểu tượng thể thao, ông còn nổi tiếng là một người trực tính, có những phát ngôn thẳng thắn về chính trị, tôn giáo.

Sau khi ông qua đời (3-6-2016), sự quan tâm đối với ông vẫn không chấm dứt. Mới đây, một nhà nghiên cứu đã từng nhiều lần phỏng vấn Ali, đã tiết lộ chi tiết gây sửng sốt. Đó là nhà vô địch quyền Anh thế giới nhiều lần gặp UFO.

Chuyên gia về UFO và là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng, Tomothy Green Beckley, đã có nhiều cuộc gặp gỡ, hàn huyên với Ali vào những năm 1990. Trong những lần gặp đó, Ali đã tiết lộ với Beckley rằng, ông ta đã từng thấy một con tàu mẹ UFO khổng lồ, rằng ông ta đã bị những sinh vật ngoài Trái đất quan sát và những cuộc thăm viếng của họ là “vô cùng quan trọng với toàn thế giới”.

UFO do Ali vẽ lại.

Sau khi tay đấm huyền thoại qua đời, Green Beckley đã tiết lộ những trải nghiệm của Ali về UFO mà ông nghe kể và đưa vào một quyển sách mang tên Amazing Flying Saucer Experiences of Celebrities, Rock Stars and the Rich and Famous (tạm dịch: Trải nghiệm đĩa bay đầy kinh ngạc của người nổi tiếng, ngôi sao nhạc rock, giới nhà giàu và nổi tiếng).

Trong quyển sách, Beckley viết: “Trong số những người nổi tiếng mà tôi đã có dịp trò chuyện về UFO và những lý thuyết về các nền văn minh ngoài Trái đất, đời sống ngoài không gian, theo nhận định của tôi, một chuyên gia UFO, dường như không ai hiểu biết nhiều về chủ đề này như cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Muhammad Ali”.

Tác giả này đã gặp Ali bốn lần và họ cùng bàn về chủ đề người ngoài hành tinh. Ông đã mô tả lần đầu tiên đến nhà của võ sĩ ở Cherry Hill, New Jersey, ngôi nhà mà ông cho là “giống như khách sạn Holiday Inn hơn là nơi ở của một người nào đó”.

Lúc đó, Ali kể rằng lần đầu tiên ông nhìn thấy UFO là vào năm 1970. Ông đã nhìn thấy một vật thể sáng chói trên bầu trời vào sáng sớm khi tập thể dục ở công viên cùng với các huấn luyện viên của mình.

“Tôi tình cờ nhìn lên bầu trời khi ánh bình minh vừa ló dạng trong khi chạy bộ thì thấy một vật thể sáng lơ lửng đung đưa trên đầu, như thể nó bị treo bởi một sợi dây vô hình. Ban đầu tôi nghĩ đây là ánh đèn pha từ một chiếc trực thăng. Nhưng không lâu sau đó, lại có một vật thể tương tự vượt qua phía trước mặt chúng tôi. UFO thứ nhì có một vệt đỏ rực phía sau nó. Tôi đã chỉ cho huấn luyện viên của mình xem hiện tượng này vì ông ấy đang ở bên cạnh tôi.

Chúng tôi quan sát chúng di chuyển chầm chậm ngang qua bầu trời trong ít nhất 15 phút. Điều rõ nhất mà tôi có thể mô tả những gì mà mình thấy được là chúng hình tròn và rất lớn”.

Ali cho biết, trong đêm đó cũng có nhiều người nhìn thấy UFO và “được đề cập trong báo cáo của một phi công về việc hạ cánh tại Phi trường Newark”.

Việc chứng kiến vật thể lạ cũng được tường trình bởi nhiều người khác, trong đó có một số báo cáo được gửi đến Phi trường LaGuardia. “Đây không phải là một trò đùa, tất cả bạn bè của tôi ở đây cũng đã nhìn thấy nó”, Ali nhấn mạnh, “Trên thực tế, cho đến nay, tôi đã bắt gặp các UFO tổng cộng 16 lần”

Green Beckley dường như khá tin vào câu chuyện của Ali. Theo ông, huyền thoại thể thao này trông khá thành thật.

Cảm giác bị UFO theo dõi

Chẳng những vậy, Ali còn tiết lộ các thông tin đặc biệt chấn động, khi cho Beckley biết rằng ông cảm thấy các UFO đã theo dõi ông một khoảng thời gian.

Ali chia sẻ: “Vào những buổi sáng sớm, nếu ngước nhìn lên bầu trời, bạn sẽ thấy các UFO đang chơi trò vờn nhau giữa những vì sao, ở rất cao trên kia. Bản thân tôi đã từng nhìn thấy hiện tượng này một vài lần”.

Ali kể về lần chứng kiến vật thể UFO vào lúc hoàng hôn, mặt trời chỉ mới vừa lặn, bầu trời chưa tối hẳn:

“Đột nhiên, tôi nhìn thấy một quả cầu sáng rực ở phía xa. Đầu tiên tôi nghĩ ánh sáng lung linh này là sao Bắc đầu mọc ở bầu trời. Tuy nhiên sau đó, tôi biết là mình đang nhìn thấy một cái gì đó không bình thường. Trước khi tôi chớp mắt, ‘ánh sáng’ này đã lặn về phía dãy núi và bay lượn trên thung lũng ở đây.

Tôi biết tôi không phải đang nằm mơ. UFO này có dáng thuôn và hình dáng như điếu thuốc xì gà nhưng cùn cả hai đầu. Tôi không thể thấy bất kỳ cửa sổ nào hay bất cứ thứ gì rõ rệt trên đó, nhưng tôi chắc chắn trên con tàu này có người”.

Chuyên gia về UFO, Tomothy Green Beckley

Beckley đã hỏi Ali rằng, tại sao ông không nghĩ đó là một máy bay trực thăng hay máy bay phản lực, thì võ sĩ quyền Anh này nói vật thể trên chuyển động theo một cách thức rất khác với tất cả các loại máy bay ông từng nhìn thấy trước đây.

Ali nói: “Trước tiên, nó đứng yên, sau đó dịch chuyển, nhảy từ phía này sang phía khác trên bầu trời. Hết lần này đến lần khác, nó sẽ tăng tốc, rồi bay vọt đi sang bầu trời phía xa, rồi sau đó, chỉ vài phút sau, nó lại bay xuống, hướng trở lại về phía chúng tôi. Trong vòng hai giờ đồng hồ mà tôi quan sát, nó đã làm như vậy rất nhiều lần”.

Vào một dịp khác, võ sĩ đã mô tả một vật thể lớn hình điếu thuốc xì gà vượt qua chiếc xe của mình một buổi tối: “Một con tàu có hình dáng như điếu xì gà vượt lên một quãng ngắn phía trên một chiếc xe, mà tôi là một hành khách, hướng về phía bắc trên đại lộ New Jersey trong đêm. Cảnh tượng thật kỳ lạ. Chúng tôi có thể nhìn thấy cái bóng do UFO tạo ra trên vỉa hè của con đường dưới ánh trăng tròn”.

Lần tiếp theo, Ali lại nhìn thấy con tàu giống như vậy một lần nữa cùng với một trong những người bạn đa nghi của ông, nhà quản lý doanh nghiệp Gene Kilroy, người trước đây từng nói về UFO của Ali là “chuyện do tưởng tượng mà ra”.

Sau khi cùng với Ali quan sát UFO vào đêm đó, ông ta đã thay đổi quan điểm của mình. Chia sẻ về chủ đề này, ông Gene Kilroy cho biết:

“Tôi không quan tâm đến những gì mà Muhammad nói về chủ đề này. Tôi cho rằng anh ta có một trí tưởng tượng phong phú, sống động. Nhưng vào tối hôm đó, tôi đã biết có một thứ gì đó khá kỳ lạ đã xảy ra ngay phía trên túp lều trại. Tôi nhìn lên và trông thấy thứ này - cái UFO đó - đang biểu diễn một màn nhào lộn giữa các ngôi sao. Vụ chứng kiến này đã hoàn toàn thay đổi quan điểm trước đây của tôi về UFO”, Kilroy thừa nhận.

Thật khó mà xác định những vật thể mà Ali và bạn ông tuyên bố nhìn thấy qua nhiều năm thực sự là gì, mặc dù ảnh hưởng của nó đã quá rõ. Ali vẫn duy trì một cảm xúc và mối quan tâm về đề tài sau này. Có thể nói, ngoài là ngôi sao thể thao có ảnh hưởng nhất trong lịch sử và văn hóa Mỹ, Ali còn là người đã nhìn thấy UFO nhiều nhất.