Bí ẩn bủa vây cái chết của mục sư Martin Luther King

Mục sư Martin Luther King Jr., nhà hoạt động nhân quyền chống phân biệt chủng tộc nổi tiếng, bị ám sát khi đang đứng trước ban công tại một khách sạn ở thành phố Memphis vào chiều ngày 4/4/1968. Hung thủ ám sát mục sư Martin Luther King Jr. là James Earl Ray. 2 tháng sau vụ ám sát mục sư King, cảnh sát đã bắt giữ y tại sân bay Heathrow ở London khi anh ta cố gắng rời nước Anh bằng hộ chiếu giả. Sau khi bị bắt, Ray bị dẫn độ về bang Tennessee, nhận bản án vì tội ám sát mục sư King. Cuối cùng, Ray bị tuyên án 99 năm tù. Mặc dù tìm ra hung thủ sát hại mục sư King nhưng một số giả thuyết khó tin về cái chết của nhà hoạt động nhân quyền chống phân biệt chủng tộc nổi tiếng vẫn được đưa ra. Nổi tiếng là việc một người đàn ông bí ẩn có tên Raoul mới chính là hung thủ thực hiện vụ ám sát mục sư King. Luật sư William Pepper - người từng bào chữa cho Ray tiết lộ rằng thân chủ của ông đã gặp một người tên Raoul tại một quán bar ở Montreal, Quebec, Canada năm 1967. Người đàn ông tên Raoul muốn Ray mang một khẩu súng để làm mẫu cho khách hàng trong một vụ mua bán. Kế đến, Raoul yêu cầu Ray thuê khách sạn làm nơi gặp gỡ. Thậm chí, Raoul còn có mặt ở hiện trường khi mục sư King bị ám sát. Trước giả thuyết này, cơ quan chức năng không tìm được bằng chứng cũng như nhân chứng để chứng minh người đàn ông tên Raoul có thật. Nhiều người cho rằng Raoul thực ra chỉ là một người không có thật do Ray bịa ra nhằm thoát tội. Một giả thuyết khác về cái chết của mục sư King được đưa ra đó là có người khác tham gia vụ ám sát trên cùng với James Earl Ray. Lý do một số người ta tin vào giả thuyết này là vì Ray vốn là một tên trộm vặt. Vì vậy, nhiều người hoài nghi làm thế nào mà Ray có thể bắn một phát chính xác để giết mục sư King như vậy. Từ đó, người ta suy đoán có thể còn có một người khác tham gia vụ ám sát mục sư King cùng với Ray hoặc Ray bị gài bẫy, trở thành "người đóng thế" trong một vở kịch do ai đó dàn dựng.

Mục sư Martin Luther King Jr., nhà hoạt động nhân quyền chống phân biệt chủng tộc nổi tiếng, bị ám sát khi đang đứng trước ban công tại một khách sạn ở thành phố Memphis vào chiều ngày 4/4/1968. Hung thủ ám sát mục sư Martin Luther King Jr. là James Earl Ray. 2 tháng sau vụ ám sát mục sư King, cảnh sát đã bắt giữ y tại sân bay Heathrow ở London khi anh ta cố gắng rời nước Anh bằng hộ chiếu giả. Sau khi bị bắt, Ray bị dẫn độ về bang Tennessee, nhận bản án vì tội ám sát mục sư King. Cuối cùng, Ray bị tuyên án 99 năm tù. Mặc dù tìm ra hung thủ sát hại mục sư King nhưng một số giả thuyết khó tin về cái chết của nhà hoạt động nhân quyền chống phân biệt chủng tộc nổi tiếng vẫn được đưa ra. Nổi tiếng là việc một người đàn ông bí ẩn có tên Raoul mới chính là hung thủ thực hiện vụ ám sát mục sư King. Luật sư William Pepper - người từng bào chữa cho Ray tiết lộ rằng thân chủ của ông đã gặp một người tên Raoul tại một quán bar ở Montreal, Quebec, Canada năm 1967. Người đàn ông tên Raoul muốn Ray mang một khẩu súng để làm mẫu cho khách hàng trong một vụ mua bán. Kế đến, Raoul yêu cầu Ray thuê khách sạn làm nơi gặp gỡ. Thậm chí, Raoul còn có mặt ở hiện trường khi mục sư King bị ám sát. Trước giả thuyết này, cơ quan chức năng không tìm được bằng chứng cũng như nhân chứng để chứng minh người đàn ông tên Raoul có thật. Nhiều người cho rằng Raoul thực ra chỉ là một người không có thật do Ray bịa ra nhằm thoát tội. Một giả thuyết khác về cái chết của mục sư King được đưa ra đó là có người khác tham gia vụ ám sát trên cùng với James Earl Ray. Lý do một số người ta tin vào giả thuyết này là vì Ray vốn là một tên trộm vặt. Vì vậy, nhiều người hoài nghi làm thế nào mà Ray có thể bắn một phát chính xác để giết mục sư King như vậy. Từ đó, người ta suy đoán có thể còn có một người khác tham gia vụ ám sát mục sư King cùng với Ray hoặc Ray bị gài bẫy, trở thành "người đóng thế" trong một vở kịch do ai đó dàn dựng.