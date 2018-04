Báu vật xương người khiến dân Hà thành đổ xô đi xem

“Báu vật khảo cổ học Việt Nam" được trưng bày từ ngày 12/4 và kéo dài đến tháng 7/2018 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Trong số những mẫu vật khảo cổ tại Bảo tàng lần này, một di tích bộ xương được rất nhiều người tò mò tìm hiểu. Được biết đây là di tích Mộ cổ Châu Can, khai quật tại Hà Nội. Chủ nhân của ngôi mộ này là cư dân văn hóa Đông Sơn. Cùng với mộ cổ Châu Can, hơn 300 báu vật khảo cổ học Việt Nam được trưng bày giới thiệu về văn hóa Việt từ các thời kỳ tiền sử, thời kỳ kim khí (gồm Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa Đồng Nai); khảo cổ học lịch sử (Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên, Chăm-pa và di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Văn hóa Óc Eo - Phù Nam, thời kỳ phong kiến Việt Nam). Mũi tên đồng (thành Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội), một báu vật khảo cổ học thời kỳ kim khí văn hóa Đông Sơn. Nghiên cứu kinh thành, những mũi tên Cổ Loa là minh chứng cho kỹ thuật đúc đồng nổi trội thời kỳ đó của người Việt. Nó cũng cho thấy, truyền thuyết về nỏ thần của An Dương Vương không phải đơn thuần là sản phẩm trí tưởng tượng của người xưa. Triển lãm lần này rất đặc biệt vì các hiện vật khảo cổ học hoàn toàn do chính các nhà khảo cổ học Việt Nam phát hiện, khai quật và nghiên cứu. Thêm vào đó, triển lãm trưng bày lần này là tập hợp các hiện vật được gom từ nhiều bảo tàng, trưng bày trong nước. Trống đồng Sao vàng (Thanh Hóa) thuộc văn hóa Đông Sơn là báu vật khảo cổ học thời kỳ kim khí Việt Nam. Các hiện vật được bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn và cho thấy kỹ thuật tinh xảo của người xưa. Hiện vật ngói úp nóc gần tượng uyên ương từ thế kỷ thứ 10. Đây là loại tượng tròn xuất hiện rất sớm ở cuối thế kỷ thứ 10 tại Hoa Lư. Tượng được gắn trên lưng ngói ống và ngói bò để trang trí. Buổi triển lãm Báu vật khảo cổ học Việt Nam thu hút sự quan tâm của công chúng nói chung và những người yêu thích tìm hiểu lịch sử, khảo cổ nói riêng. Nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú tìm hiểu, ghi chú cẩn thận khi tham quan các hiện vật. Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, khảo cổ học Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, từ những phát hiện nhỏ lẻ về các nền văn hóa sơ kỳ đá mới như Hòa Bình, Bắc Sơn… và bước đầu nghiên cứu các nền văn hóa thời kim khí như Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo của các học giả phương Tây. Trước đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và một số bảo tàng, di tích Việt Nam phối hợp với một số bảo tàng của Đức tổ chức trưng bày chuyên đề: “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Đức từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2018.

