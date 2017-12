Bất ngờ top đề cử Di sản thế giới năm 2018 (2)

Ivrea (Italia) là thành phố công nghiệp điển hình, nơi còn lưu giữ nhiều công trình quan trọng của quá trình phát triển công nghiệp châu Âu trong suốt thế kỷ 20. Nhiều khả năng thành phố này sẽ được công nhận là Di sản thế giới trong năm 2018. Ảnh: Why in Italy. Các nhà thờ và địa danh Thiên Chúa giáo ở Nagasaki (Nhật Bản). trở thành ứng viên di sản thế giới mới bởi đây là nơi Thiên Chúa giáo phát triển mạnh mẽ trong lịch sử Nhật Bản. Nhiều nhà thờ cổ vẫn được gìn giữ nguyên vẹn ở nơi đây. Ảnh: Visit Nagasaki. Medina Azahara (Tây Ban Nha), phế tích của thành phố cổ được Caliph Abd al-Rahman III thành lập vào khoảng năm 940 - 941. Ảnh: Arte en Córdoba. Nằm ở cửa sông Ciliwung, di sản khu Phố cổ của Jakarta (Indonesia) có lịch sử hình thành vào năm 1619. Ngày nay, nhiều công trình kiến trúc cổ đặc sắc vẫn được bảo tồn ở khu vực này. Ảnh: Inside South East Asia. Vùng mỏ Roşia Montană (Romania), khu định cư gắn liền với hoạt động khai khoáng kéo dài từ thời tiền sử cho đến thời La Mã, thời Trung cổ và thời hiện đại. Ảnh: Fabrice Droulers. Các tu viện Phật giáo cổ Sansa (Hàn Quốc) là một quần thể chùa chiền, tu viện được xây dựng tại nhiều vùng núi khác nhau trong giai đoạn Phật giáo hưng thịnh của triều đại Joseon ở vương quốc Triều Tiên cổ. Ảnh: Religion-wiki. Cảnh quan khảo cổ Sassanid (Iran). Chuỗi di chỉ khảo cổ gồm di tích các thành phố cổ Bishabpur, Firouzabad, Sarvestan... là minh chứng cho một thời kỳ hoàng kim của triều đại Sassanid ở vương quốc Ba Tư cổ. Ảnh: Pinterest. Tổ hợp kiến trúc phong cách Victoria và Art Deco ở Mumbai (Ấn Độ). Thành phố Mumbai được coi là nơi có bộ sưu tập các công trình kiến trúc phong cách Victoria và Art Daco đồ sộ bậc nhất thế giới. Nhiều công trình trong số đó được xây từ thế kỷ 19. Ảnh: Hello Talalay. Klondike (Canada), vùng đất nằm ở Tây Bắc Canada này còn lưu giữ nhiều chứng tích của cuộc săn vàng quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử vào cuối thế kỷ 19. Thị trấn Zatec (CH Séc), một đô thị cổ kính với nhiều tòa nhà có tuổi đời hàng trăm năm. Nơi đây nổi tiếng thế giới với nghề trồng hoa bia (nguyên liệu sản xuất bia) có truyền thống lâu đời. Ảnh: Bicycle to Burma. Xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.

