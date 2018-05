Bất ngờ diện mạo nước Mỹ những năm 1960

Nhiếp ảnh gia người Italy Mario Carnicelli (trong ảnh), 29 tuổi, đã có chuyến đi và chụp ảnh diện mạo nước Mỹ những năm 1960. Trong thời gian ở Mỹ, ông Carnicelli đã chụp nhiều bức ảnh ghi dấu những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của người dân Mỹ. Trong ảnh là một nhóm công nhân chỉ đường cho ông Carnicelli khi ở New York năm 1966. Sau khi trở về nước, nhiếp ảnh gia Carnicelli đã trưng bày những tác phẩm đã chụp ở Mỹ trong một buổi triển lãm ở Milan. Gương mặt trong sáng của các em học sinh ở thành phố New York của Mỹ năm 1966. Những người đàn ông đứng bên ngoài một trung tâm việc làm ở Chicago. Đường phố Chicago rực rỡ ánh đèn lấp lánh vào buổi tối. Những tòa nhà cũ tại một con phố ở Brooklyn năm 1967. Người đàn ông đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo. Một nhóm phụ nữ và trẻ em ở Chicago dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Ảnh chụp năm 1966. Một hiệu sách ở Harlem, New York năm 1966. Mời quý độc giả xem video: Ông Donald Trump: Chỉ có nước Mỹ, nước Mỹ trên hết (nguồn: VTC)

