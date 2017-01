Bật mí sự thật đáng kinh ngạc về con số 13

Không phải mọi quốc gia đều coi con số 13 là con số xui xẻo, kém may mắn. Thật vậy, Italy là một trong số ít các quốc gia coi số 13 là một con số may mắn, tốt lành và mang đến cả thành công, vinh quang. Thậm chí, số 13 ở Italy còn được coi là đem lại vận may cho những người chơi cờ bạc. Con số 13 may mắn còn nổi tiếng trong cộng đồng người Do Thái. Cụ thể, trong đạo Do Thái, con trai đến 13 tuổi thường tổ chức lễ này để đánh dấu bản thân là người trưởng thành. Người Do Thái cũng coi số 13 là con số may mắn. Điều bất ngờ về con số 13 tiếp theo là cầu thủ Gerd Muiller (đội tuyển quốc gia Đức) luôn mặc áo số 13. Cầu thủ Muiller được triệu triệu người hâm mộ trên thế giới biết đến với biệt danh "vua phá lưới của thế giới". Phi công Mỹ Charles Auqustus Lindbergh (1902 - 1974) khiến nhiều người nể phục khi thực hiện thành công chuyến bay qua Đại Tây Dương ngày 21/5/1927 trong 33 giờ 30 phút. Điều thú vị ít người biết là đây chính là chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của phi công Lindbergh.

