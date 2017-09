Bật mí những điều thú vị về ngày 2/9/1945

Trong ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt nhân dân cả nước đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Ảnh tư liệu TTXVN. Sự kiện này đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do và góp phần làm phong phú về quyền tự quyết của các dân tộc trên thế giới - quyền độc lập tự do. Trong lịch sử nhân loại, ngày 2/9/1945 còn đánh giấu một sự kiện quan trọng khác. Theo Dodlive.mil, Chiến tranh thế giới 2 diễn ra từ năm 1939 và kết thúc vào năm 1945. Đây là cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại khi hơn 30 quốc gia tham gia và có hơn 50 triệu người thiệt mạng. Ngày 2/9/1945 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Nhật Bản chính thức ký vào văn kiện đầu hàng. Ảnh: U.S. Air Force photo. Cụ thể, sáng ngày 2/9/1945, lễ đầu hàng của Nhật Bản diễn ra trên tàu USS Missouri (trong ảnh) - thiết giáp hạm cuối cùng được biên chế vào hải quân Mỹ - ở vịnh Tokyo. Sự kiện lịch sử này đánh dấu sự kết thúc Chiến tranh thế giới 2. Ảnh: Naval Historical Center. Trong ngày 2/9/1945 lịch sử, Tướng Douglas MacArthur (trong ảnh) đại diện cho Liên hợp quốc ký nhận lời đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản trên tàu USS Missouri. Ảnh: U.S Army photo. Đô đốc Chester W. Nimitz, Tư lệnh Hải quân Mỹ, đại diện cho chính phủ Mỹ ký vào các văn kiện đầu hàng trên thiết giáp hạm Missouri vào ngày 2/9/1945. Ảnh: Naval Historical Center. Trong khi đó, Tướng Umezu (đại diện cho quân đội Nhật) và Ngoại trưởng Nhật Mamoru Shigemitsu (đại diện cho chính phủ Nhật - trong ảnh) ký cũng vào các văn kiện đầu hàng trên thiết giáp hạm Missouri vào ngày 2/9/1945. Ảnh: Naval Historical Center.

