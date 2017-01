Bằng chứng giật thót mình về người ngoài hành tinh

Bức tranh "Truyền tin với Thánh Emidius" do Carlo Crivelli vẽ năm 1486 được cho là một trong những bằng chứng về người ngoài hành tinh trong tranh vẽ cổ xưa. Crivelli đã vẽ một vật thể tròn phát ra chùm ánh sáng chiếu xuống Đức mẹ Đồng trinh Mary được cho là vật thể bay không xác định (UFO). Từ đó cho thấy người ngoài hành tinh từng ghé thăm trái đất. Bản phác họa của Ume No Chiri vẽ năm 1844 vẽ một vật thể bí ẩn trong rất giống vật thể bay không xác định (UFO) được tìm thấy ngoài khơi bờ biển tỉnh Hitachi, Nhật Bản năm 1803. Vật thể lạ này còn được miêu tả trong hai bản phác họa khác của Toen shosetsu (1825) và Hyōryū Kishu (1835). Bức phác họa của Ume No Chiri là một bằng chứng về UFO. Bức tranh của "The Glorification of the Eucharist" của họa sĩ Ventura Salimbeni nổi tiếng với hình ảnh Chúa Jesus, Chúa Trời và một con chim bồ câu tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Một số nhà thuyết âm mưu cho rằng vật thể hình tròn giữa Chúa Jesus và Chúa Trời chính là vệ tinh Sputnik của tương lai. Chúa Jesus đã du hành vượt thời gian và mang nó về thời kỳ cổ đại. Đây cũng được cho là một bằng chứng về người ngoài hành tinh. Bức tranh mang tên "Lễ thanh tẩy của Chúa Jesus" do Arendt de Gelder vẽ năm 1710 mô tả một vật thể hình tròn lớn, chiếu sáng đức Chúa. Vật thể bí ẩn này được cho là UFO cho thấy người xưa tin vào sự tồn tại của một thế giới khác hoặc các sự kiện siêu nhiên. Bức tranh "Đức mẹ, Chúa hài đồng và tiểu thánh John", do nhiều họa sĩ vẽ từ thế kỷ 15 cũng cung cấp một bằng chứng khác về UFO. Ở bức tranh này, phía sau Maria - mẹ của Chúa Jesus, có một vật lạ với hình dáng giống đĩa bay lơ lửng trên bầu trời. Một người đàn ông cùng con chó bên cạnh đang đứng trên mỏm đá và nhìn chằm chằm vào nó. Bức tranh "Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá" của một họa sĩ vô danh vẽ trên tường ở tu viện Visoki Decani tại Kosovo, Nam Tư, năm 1350. Bức tranh có vẽ 2 vật thể lạ chở theo phi công xuất hiện trên bầu trời ở cả hai bên của Chúa Jesus.

