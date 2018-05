Bằng chứng giật mình dấu vết người ngoài hành tinh trên Mặt trăng

Các chuyên gia, nhà khoa học đang cố gắng giải mã bí ẩn người ngoài hành tinh có thật hay không. Nếu tồn tại thì họ sống ở đâu. Trước bí ẩn này, một số nhóm chuyên săn UFO tin rằng, người ngoài hành tinh xuất hiện và sinh sống trên Mặt trăng. Cụ thể, nhóm SecureTeam 10 từng gây chú ý khi cho hay những bức ảnh chụp từ Thiết bị Trinh sát Mặt trăng của NASA có thể đã chứng minh sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Tyler Glockner, thành viên trong SecureTeam 10, cho biết vật thể bí ẩn hình tròn xuất hiện trong bức ảnh do NASA chụp trông giống như một lò phản ứng hạt nhân, với những cột khói dài. Theo đó, một số người xem nhận định đây là bằng chứng cho thấy sự tồn tại của công trình hay thậm chí là căn cứ của người ngoài hành tinh xung quanh Mặt trăng. Dư luận càng chú ý hơn khi ông Scott C Waring phát hiện một vật thể trông giống như một tòa lâu đài trên Mặt Trăng thông qua công cụ Google Maps. Ông Waring cho rằng tòa lâu đài mà ông chụp được rất có thể là một căn cứ bí mật nào đó của người ngoài hành tinh. Do vậy, những hình ảnh mà ông Waring chụp được cho là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, những bằng chứng trên không đủ sức thuyết phục để chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng. Mời quý độc giả xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)

Các chuyên gia, nhà khoa học đang cố gắng giải mã bí ẩn người ngoài hành tinh có thật hay không. Nếu tồn tại thì họ sống ở đâu. Trước bí ẩn này, một số nhóm chuyên săn UFO tin rằng, người ngoài hành tinh xuất hiện và sinh sống trên Mặt trăng. Cụ thể, nhóm SecureTeam 10 từng gây chú ý khi cho hay những bức ảnh chụp từ Thiết bị Trinh sát Mặt trăng của NASA có thể đã chứng minh sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh . Tyler Glockner, thành viên trong SecureTeam 10, cho biết vật thể bí ẩn hình tròn xuất hiện trong bức ảnh do NASA chụp trông giống như một lò phản ứng hạt nhân, với những cột khói dài. Theo đó, một số người xem nhận định đây là bằng chứng cho thấy sự tồn tại của công trình hay thậm chí là căn cứ của người ngoài hành tinh xung quanh Mặt trăng. Dư luận càng chú ý hơn khi ông Scott C Waring phát hiện một vật thể trông giống như một tòa lâu đài trên Mặt Trăng thông qua công cụ Google Maps. Ông Waring cho rằng tòa lâu đài mà ông chụp được rất có thể là một căn cứ bí mật nào đó của người ngoài hành tinh. Do vậy, những hình ảnh mà ông Waring chụp được cho là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, những bằng chứng trên không đủ sức thuyết phục để chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng. Mời quý độc giả xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)