Bản thảo Voynich đánh đố nhân loại sắp được giải mã?

Bản thảo Voynich được đánh giá là một trong những cuốn sách bí ẩn nhất thế giới khi nó được viết bởi thứ ngôn ngữ mà chưa ai có thể đọc được và tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Ra đời từ đầu thế kỷ 15, bản thảo Voynich bí ẩn được cho viết dưới dạng mật mã để che giấu nội dung thật. Đây được xem là một thủ thuật khá phổ biến vào thời kỳ đó. Bản thảo Voynich gồm 250 trang bằng da thuộc. Bên trong cuốn sách chứa rất nhiều hình vẽ vật thể như cây cối, thiết bị thí nghiệm cổ xưa, ký hiệu chiêm tinh... Trong suốt nhiều năm, giới chuyên gia, nhà khoa học đã cố gắng giải mã nội dung viết trong cuốn sách bí ẩn này nhưng chưa thành công. Mới đây, một nhà khoa học máy tính tuyên bố đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã nội dung bản thảo Voynich và đạt được những kết quả bất ngờ. Cụ thể, nhà khoa học máy tính Greg Kondrak thuộc Đại học Alberta tiết lộ nghiên cứu mới của ông chỉ ra bản thảo Voynich được viết bằng tiếng Do Thái cổ. Theo ông Kondrak, ban đầu nhóm nghiên cứu của ông đưa ra giả thuyết rằng, bản thảo Voynich được viết bằng tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các thuật toán và AI, họ phát hiện cuốn sách cổ trên có nhiều khả năng viết bằng tiếng Do Thái cổ. Trước bước tiến quan trọng này, ông Kondrak nhận định đây là bước đầu tiên trong việc giải mã nội dung bản thảo Voynich. Theo đó, ông Kondrak và nhóm nghiên cứu tuyên bố đã giải mã được nội dung câu đầu tiên trong bản thảo Voynich có nội dung: "một người đàn ông đưa ra lời khuyên cho linh mục, tôi và mọi người". Do vậy, toàn bộ nội dung cuốn sách bí ẩn này vẫn chưa được giải mã. Trước khi bắt tay vào việc giải mã nội dung bản thảo Voynich, nhóm nghiên cứu của ông Kondrak từng sử dụng thuật toán thống kê mà ông tin rằng chính xác đến 97% khi dịch Tuyên bố chung của Liên hợp quốc về quyền con người sang 380 ngôn ngữ khác nhau. Mời quý độc giả xem video 13 Hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ nhất khiến bạn kinh ngạc (nguồn: Youtube/ Xem gì hôm nay)

Bản thảo Voynich được đánh giá là một trong những cuốn sách bí ẩn nhất thế giới khi nó được viết bởi thứ ngôn ngữ mà chưa ai có thể đọc được và tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Ra đời từ đầu thế kỷ 15, bản thảo Voynich bí ẩn được cho viết dưới dạng mật mã để che giấu nội dung thật. Đây được xem là một thủ thuật khá phổ biến vào thời kỳ đó. Bản thảo Voynich gồm 250 trang bằng da thuộc. Bên trong cuốn sách chứa rất nhiều hình vẽ vật thể như cây cối, thiết bị thí nghiệm cổ xưa, ký hiệu chiêm tinh... Trong suốt nhiều năm, giới chuyên gia, nhà khoa học đã cố gắng giải mã nội dung viết trong cuốn sách bí ẩn này nhưng chưa thành công. Mới đây, một nhà khoa học máy tính tuyên bố đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã nội dung bản thảo Voynich và đạt được những kết quả bất ngờ. Cụ thể, nhà khoa học máy tính Greg Kondrak thuộc Đại học Alberta tiết lộ nghiên cứu mới của ông chỉ ra bản thảo Voynich được viết bằng tiếng Do Thái cổ. Theo ông Kondrak, ban đầu nhóm nghiên cứu của ông đưa ra giả thuyết rằng, bản thảo Voynich được viết bằng tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các thuật toán và AI, họ phát hiện cuốn sách cổ trên có nhiều khả năng viết bằng tiếng Do Thái cổ. Trước bước tiến quan trọng này, ông Kondrak nhận định đây là bước đầu tiên trong việc giải mã nội dung bản thảo Voynich. Theo đó, ông Kondrak và nhóm nghiên cứu tuyên bố đã giải mã được nội dung câu đầu tiên trong bản thảo Voynich có nội dung: "một người đàn ông đưa ra lời khuyên cho linh mục, tôi và mọi người". Do vậy, toàn bộ nội dung cuốn sách bí ẩn này vẫn chưa được giải mã. Trước khi bắt tay vào việc giải mã nội dung bản thảo Voynich, nhóm nghiên cứu của ông Kondrak từng sử dụng thuật toán thống kê mà ông tin rằng chính xác đến 97% khi dịch Tuyên bố chung của Liên hợp quốc về quyền con người sang 380 ngôn ngữ khác nhau. Mời quý độc giả xem video 13 Hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ nhất khiến bạn kinh ngạc (nguồn: Youtube/ Xem gì hôm nay)