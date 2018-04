Bàn tay mà có 12 dấu hiệu này, bạn sẽ giàu sang cả đời

Trong xã hội hiện đại, mọi người đều hy vọng rằng họ có cuộc sống phú quý giàu sang cả đời. Nếu bạn cũng muốn như vậy, trước hết hãy nhìn vào tay của bạn, bởi nhìn vào bàn tay có thể đánh giá được bạn có phải người dễ dàng thăng quan tiến chức không.



Con người, không phải ai cũng có khả năng thành công, cả đời phú quý. Con đường dẫn đến thành công, vận mệnh và Nhân tướng học có liên quan chặt chẽ với nhau. Phật giáo luôn chú ý đến định luật nhân quả, cái gọi là giàu có hiện tại là sự tích lũy của quá khứ, cũng không có nghĩa là cứ nỗ lực hết mình sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Ngày nay, chúng ta phân tích từ góc độ bàn tay, những đặc điểm nào trên bàn tay thể hiện bạn là người có phú quý giàu sang!

1. Tay giống như củ gừng khô, có tướng thịnh vượng

Một số người giải thích rằng những người có bàn tay khô héo giống như củ gừng khô, ắt có tướng phú quý thịnh vượng.

Bàn tay giống như gừng khô, chủ yếu nói về khả năng lực cầm nắm của tay. Gừng mang dương khí rất nặng, hơn nữa lực mạnh yếu khi bắt tay nằm ở tính dương của gan. Điều này cho thấy vận khí của bạn rất tốt và thịnh vượng.

Tay nam giới như vậy cho thấy bạn có khả năng giải quyết công việc tốt hơn, có năng lực, sự nghiệp không ngừng phát triển, dám đối mặt với khó khăn, dám mạo hiểm, thích hợp cho đầu tư kinh doanh và có thể bắt đầu từ tay trắng. Mặc dù có những kẻ hở giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí.

2. Vân tài phát đạt, có 3 đường vân đậm gần như song song với nhau

Nếu như các đường vân tay giữ lòng bàn tay xen kẽ lẫn nhau và tạo thành một hình vuông lớn hay hình tam giác, thì được gọi là kho bạc và đại diện cho sự giàu có thịnh vượng. Dù nam hay nữ, cứ có tướng như vậy ắt vận tiền tài rất tốt, không tiêu xài hoang phí mà ngược lại còn dễ dàng kiếm được nhiều tiền, dễ đạt được đại phú đại quý.

3. Gò Thái Dương gồ lên, có hình chữ thập hoặc vân ngôi sao

Gò Thái Dương là vị trí nằm dưới ngón áp út, đại diện cho sự phú quý. Nếu gò Thái Dương dài, đầy đặn, gồ lên và màu sắc hồng hào nhiều sức sống, thì người này rất biết kiếm tiền, dễ dàng có cơ hội phát tài, đồng thời họ cũng biết giữ tiền, số tiền kiếm được tiêu cả đời cũng không hết.

4. Đường vân Lý Tài sâu và dài

Phía trên đường tình duyên trên tay có 1 đường vân nhỏ song song gọi là đường Lý Tài. Nếu đường này sâu và dài thì đây là những người rất biết cách quản lý tiền bạc. Dù làm ông chủ, tài chính hay kế toán thì họ đều rất biết cách sử dụng tiền bạc. Họ dễ dàng kiếm và tiết kiệm nhiều tiền, cũng là những người tướng giàu có.

5. Tay có nhiều tài khố

Gốc của ngón út trong bàn tay được gọi là Gò Thủy Tinh. Đường vân thẳng đứng ở vị trí này được gọi là vân tài vận. Vận tài lộc tốt xấu đều liên quan tới đường vân này. Nếu đường vân này dài và sâu hoặc có nhiều đường vân nhỏ xung quanh, thì người này có vận tài lộc rất tốt, dễ phát tướng phú quý.

Nếu phần giữa gò Thủy Tinh và gò Thái Dương có xuất hiện hình chữ Thập (十) thì người này có nhiều cơ hội tiền bạc bất ngờ. Ví dụ như trúng số hoặc đầu tư cổ phiếu có lãi.

6. Lòng bàn tay thoát khí

Lòng bàn tay là huyệt Lao Công của con người. Đây sẽ là vị trí thoát khí từ tim, khi nước được Vị Thổ chuyển hóa thành khí. Vị trí này chính là Hỏa huyệt, tim là trung tâm của cơ thể và là chủ tiền đồ của con người trong xã hội. Người có Lao Cung huyệt tốt, thoát khí là người tâm địa lương thiện. Những người này thường làm lãnh đạo và được mọi người yêu quý.

7. Lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi

Những người có lòng bàn tay đầy đặn là người có cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức sống. Đây là điều kiện cơ bản của người có đường tài vận hưng thịnh sau này. Dù trong công việc hay cuộc sống thì họ luôn tràn trề nhiệt huyết, nỗ lực thăng tiến. Người này có trí tuệ linh hoạt và đầu óc thông minh. Họ sẽ không ngừng làm việc và hiện thực ước mơ của mình. Người có đặc điểm tay này rất dễ giàu có.

8. Đốt thứ hai của ngón tay cái có nhiều vân

Nếu đốt thứ hai của ngón tay cái xuất hiện nhiều đường vân ngang dọc thì người này giỏi tích lũy tiền bạc. Đường vân càng nhiều càng thể hiện tiền bạc được tích góp nhiều, và những người này thường vì chăm chỉ mà giàu có.

9. Ngón giữa tương đối dài

Người có điểm này thường có nhu cầu theo đuổi tài lộc và quyền lực vô cùng lớn. Họ luôn ấp ủ tương lai thành phượng hoàng. Họ nung nấu một cuộc sống sung túc trong tương lai. Người này sẽ định ra cho mình một mục tiêu dài hạn, và sẽ nỗ lực từng giây từng phút để đạt được.

Và họ cũng là những người có đầu óc, rộng rãi không câu nệ tiểu tiết. Họ là những người biết nhìn xa trộng rộng, không bao giờ phán đoán sai lầm, thế nên họ sẽ là những người giàu có trong tương lai.

10. Ngón giữa có Tam Ước vân

Thông thường giữa các đốt ngón giữa có một đường vân ngang gọi là Thực Tiết Vân. Nếu nó 3 đường vân ngang thì chính là Tam Ước vân. Người này khá may mắn, cả đời không thiếu tiền, và thường nhận được sự giúp đỡ từ người khác giới trong chuyện tiền bạc.

11. Gò Mộc Tinh phát đạt

Trong nhân tướng học, vị trí dưới ngón giữa được gọi là gò Mộc tinh. Nếu vị trí này đầy đặn, lồi lên và khí sắc tươi tắn thì tài vận người này rất tốt. Thường nhờ kinh doanh mà họ lớn mạnh, có khả năng trở thành người giàu có.

12. Nam tay mềm như vải, nữ tay cứng như gừng khô

Nam giới tay mềm mại đại diện cho Tỳ thổ mạnh mẽ. Nữ tử tay cứng đại diện Tỳ thổ hưng thịnh. Và người có Tỳ thổ thịnh vượng đại diện cho tài lộc hanh thông.

Người xưa nói có phúc mới tích được tiền, phú quý đều có lý do của nó. Quý là do kiếp trước tích đức. Phú là do kiếp trước dưỡng thân thiện nguyện.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo