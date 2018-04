Bàn tay có những điểm này không phú cũng quý, số hưởng cả đời

Đường nhẫn gia tộc xuất hiện ở cuống ngón tay cái. Đường này bao gồm những vòng tròn nhỏ nối đuôi nhau tạo thành một mắt xích. Người sở hữu đường nhẫn gia tộc thường có một cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ tới vấn đề tiền bạc, cả đời hưởng thụ nhờ từ phúc của gia đình, có thể là từ nhà chồng hoặc nhà vợ. Tuy nhiên, những người này nên cẩn thận với miệng lưỡi thế gian và sự ganh ghét của những người xung quanh. Người có vân mắt phượng đa phần thông minh, đường học hành, thi cử tốt đẹp. Họ thường là người có tính tình mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng không kém phần hài hước. Bên cạnh đó, trực giác của họ thường rất chính xác. Trong cuộc sống, do có quý nhân phù trợ nên họ thường gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, nếu có vân mắt phượng ở cả hai ngón tay, con đường công danh rộng mở, địa vị cao, cuộc sống giàu có, sung túc, viên mãn. Thông thường, mỗi người chỉ có một đường trí đạo trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nếu có thêm một đường chạy song song với đường trí đạo thì nó được gọi là đường song trí. Người có đường song trí thường là những thiên tài bẩm sinh, thông minh hơn người. Bất cứ việc gì vào tay họ đều được hoàn thành rất nhanh và không hề có khiếm khuyết gì. Ký hiệu đuôi cá thường xuất hiện dưới đường sinh mệnh và rất ít người sở hữu ký tự này. Những người có ký tự này thường có cuộc sống no đủ, thịnh vượng, sung túc. Trên đường đời, họ thường gặp nhiều may mắn, dù vấp phải khó khăn, trở ngại, họ đều có người dang tay ra trợ giúp. Nhìn chung, những người có lòng bàn tay hình chữ M thường có trực giác nhạy bén, từ đó họ có thể biết được ai đang nói dối mình, ai thật lòng với mình khá nhanh. Bên cạnh đó, đa số những người sở hữu chữ M trong lòng bàn tay đều có khả năng thiên bẩm đặc biệt và có tài lãnh đạo. Họ thường thay đổi không ngừng để tìm ra hướng đi mới. Về sự nghiệp, họ thường thành công từ rất sớm, tài chính dư dả. Nếu đường vân ở cổ tay có hình mắt xích thì đó gọi là vòng đai vua chúa. Những người sở hữu đường vân này thường sướng từ trong trứng. Cuộc sống của họ luôn gặp dữ hóa lành, giàu sang hơn người, tiền bạc không phải là vấn đề khiến họ lo lắng. Về sự nghiệp, họ có nhiều cơ hội để phát triển, thăng tiến. Rất ít người có chỉ tay hình mắt cá trong lòng bàn tay. Nếu sở hữu đường này thì coi như những người này đã nắm chặt phú quý, tài lộc trong tay. Đây được coi là dấu hiệu trời ban, vì vậy người sở hữu đường này thường có cuộc sống giàu sang, phú quý, tài lộc dồi dào, đường công danh rộng mở. Nhược điểm của những người này là hay suy nghĩ nóng vội, hấp tấp, dễ làm hỏng chuyện. Nếu sở hữu đường vân minh tinh trong lòng bàn tay, không sớm thì muộn người đó nhất định sẽ thành công cho dù xuất phát điểm của họ có thấp thế nào đi chăng nữa. Những người này rất thông minh, có tố chất lãnh đạo. Họ làm việc gì cũng rất kiên trì, nhẫn nại, làm tới nơi tới chốn, không ngại khó ngại khổ. Không chỉ vậy, họ còn rất khôn ngoan, biết cái gì có lợi cho mình, nhiều mối quan hệ xã hội. Đường vân này thường xuất hiện ở bên dưới, giữa ngón tay đeo nhẫn và ngón út. Nếu đường vân tiền tài càng rõ nét thì tài lộc càng dồi dào, của cải, tiền tiêu không hết. Không chỉ vậy, cuộc sống của những người sở hữu đường vân này cũng hạnh phúc, viên mãn. Trong lòng bàn tay của mỗi người thường có một đường sinh mệnh, tuy nhiên có những người cũng có tới 3 đường sinh mệnh thì đường đó gọi là đường sủng ái. Cuộc đời của những người này luôn có quý nhân phù trợ, được người khác giúp đỡ hết mình nên làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Con đường sự nghiệp hanh thông, có nhiều cơ hội để phát triển. Nhược điểm của họ là thường gặp khó khăn trong việc tự mình đưa ra những quyết định quan trọng. Người có đường vân hi vọng trong lòng bàn tay thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cuộc đời của họ ít gặp sóng gió, biến cố, đời sống tinh thần cũng như tình cảm luôn thuận lợi, không phải suy nghĩ, lo âu nhiều. Về sự nghiệp, nhờ xác định được mục tiêu, đích đến nên họ thường theo đuổi mục tiêu tới cùng. Do đó, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Đường cổ cồn trắng gồm hai đường vòng cung chạy song song, nằm ở cuống ngón tay cái, trên phần bắp thịt. Nếu sở hữu đường vân này, bạn là một người có tố chất lãnh đạo, tài năng xuất chúng và thường đứng đầu trong nhiều lĩnh vực. Nhờ vào tài năng và sự kiên trì, nỗ lực, bạn dễ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đường nhẫn gia tộc xuất hiện ở cuống ngón tay cái. Đường này bao gồm những vòng tròn nhỏ nối đuôi nhau tạo thành một mắt xích. Người sở hữu đường nhẫn gia tộc thường có một cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ tới vấn đề tiền bạc, cả đời hưởng thụ nhờ từ phúc của gia đình, có thể là từ nhà chồng hoặc nhà vợ. Tuy nhiên, những người này nên cẩn thận với miệng lưỡi thế gian và sự ganh ghét của những người xung quanh. Người có vân mắt phượng đa phần thông minh, đường học hành, thi cử tốt đẹp. Họ thường là người có tính tình mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng không kém phần hài hước. Bên cạnh đó, trực giác của họ thường rất chính xác. Trong cuộc sống, do có quý nhân phù trợ nên họ thường gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, nếu có vân mắt phượng ở cả hai ngón tay, con đường công danh rộng mở, địa vị cao, cuộc sống giàu có, sung túc, viên mãn. Thông thường, mỗi người chỉ có một đường trí đạo trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nếu có thêm một đường chạy song song với đường trí đạo thì nó được gọi là đường song trí. Người có đường song trí thường là những thiên tài bẩm sinh, thông minh hơn người. Bất cứ việc gì vào tay họ đều được hoàn thành rất nhanh và không hề có khiếm khuyết gì. Ký hiệu đuôi cá thường xuất hiện dưới đường sinh mệnh và rất ít người sở hữu ký tự này. Những người có ký tự này thường có cuộc sống no đủ, thịnh vượng, sung túc. Trên đường đời, họ thường gặp nhiều may mắn, dù vấp phải khó khăn, trở ngại, họ đều có người dang tay ra trợ giúp. Nhìn chung, những người có lòng bàn tay hình chữ M thường có trực giác nhạy bén, từ đó họ có thể biết được ai đang nói dối mình, ai thật lòng với mình khá nhanh. Bên cạnh đó, đa số những người sở hữu chữ M trong lòng bàn tay đều có khả năng thiên bẩm đặc biệt và có tài lãnh đạo. Họ thường thay đổi không ngừng để tìm ra hướng đi mới. Về sự nghiệp, họ thường thành công từ rất sớm, tài chính dư dả. Nếu đường vân ở cổ tay có hình mắt xích thì đó gọi là vòng đai vua chúa. Những người sở hữu đường vân này thường sướng từ trong trứng. Cuộc sống của họ luôn gặp dữ hóa lành, giàu sang hơn người, tiền bạc không phải là vấn đề khiến họ lo lắng. Về sự nghiệp, họ có nhiều cơ hội để phát triển, thăng tiến. Rất ít người có chỉ tay hình mắt cá trong lòng bàn tay. Nếu sở hữu đường này thì coi như những người này đã nắm chặt phú quý, tài lộc trong tay. Đây được coi là dấu hiệu trời ban, vì vậy người sở hữu đường này thường có cuộc sống giàu sang, phú quý, tài lộc dồi dào, đường công danh rộng mở. Nhược điểm của những người này là hay suy nghĩ nóng vội, hấp tấp, dễ làm hỏng chuyện. Nếu sở hữu đường vân minh tinh trong lòng bàn tay, không sớm thì muộn người đó nhất định sẽ thành công cho dù xuất phát điểm của họ có thấp thế nào đi chăng nữa. Những người này rất thông minh, có tố chất lãnh đạo. Họ làm việc gì cũng rất kiên trì, nhẫn nại, làm tới nơi tới chốn, không ngại khó ngại khổ. Không chỉ vậy, họ còn rất khôn ngoan, biết cái gì có lợi cho mình, nhiều mối quan hệ xã hội. Đường vân này thường xuất hiện ở bên dưới, giữa ngón tay đeo nhẫn và ngón út. Nếu đường vân tiền tài càng rõ nét thì tài lộc càng dồi dào, của cải, tiền tiêu không hết. Không chỉ vậy, cuộc sống của những người sở hữu đường vân này cũng hạnh phúc, viên mãn. Trong lòng bàn tay của mỗi người thường có một đường sinh mệnh, tuy nhiên có những người cũng có tới 3 đường sinh mệnh thì đường đó gọi là đường sủng ái. Cuộc đời của những người này luôn có quý nhân phù trợ, được người khác giúp đỡ hết mình nên làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Con đường sự nghiệp hanh thông, có nhiều cơ hội để phát triển. Nhược điểm của họ là thường gặp khó khăn trong việc tự mình đưa ra những quyết định quan trọng. Người có đường vân hi vọng trong lòng bàn tay thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cuộc đời của họ ít gặp sóng gió, biến cố, đời sống tinh thần cũng như tình cảm luôn thuận lợi, không phải suy nghĩ, lo âu nhiều. Về sự nghiệp, nhờ xác định được mục tiêu, đích đến nên họ thường theo đuổi mục tiêu tới cùng. Do đó, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Đường cổ cồn trắng gồm hai đường vòng cung chạy song song, nằm ở cuống ngón tay cái, trên phần bắp thịt. Nếu sở hữu đường vân này, bạn là một người có tố chất lãnh đạo, tài năng xuất chúng và thường đứng đầu trong nhiều lĩnh vực. Nhờ vào tài năng và sự kiên trì, nỗ lực, bạn dễ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!