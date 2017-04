Bài trí sân vườn chuẩn phong thủy để an nhàn may mắn

Từ trước đến nay việc bài trí sân vườn theo phong thủy hiện đại giúp con người xây dựng một cuộc sống hài hòa với thiên nhiên dù ở đô thị hay vùng quê. Trong sân vườn, người ta hay sử dụng bể cá, hồ nước, non bộ trước nhà (điểm tụ thủy) và tiểu cảnh. Theo quan niệm Á Đông, dạng tiểu cảnh có đủ núi non, thác nước, cây cối... không đơn thuần để trang trí mà còn là biểu tượng vũ trụ quan thu nhỏ.

Bài trí sân vườn theo phong thủy hợp lý sẽ đem đến vẻ sinh động và một không gian thiên nhiên vô cùng kỳ thú cho ngôi nhà. Ảnh minh họa Các nhà phong thủy học cũng cho rằng, thực vật bản thân nó có linh tính, chúng có những ảnh hưởng nhất định đối với sự nghiệp và sức khỏe của con người. Những loại cây may mắn có thể tạo nên những tác dụng bảo vệ nhà ở, bảo vệ sinh mệnh cho chủ nhân và cũng có thể là thần bảo bảo hộ của cả khu nhà ở. Ứng dụng nguyên tắc phong thủy vào nhà vườn để kiến tạo một môi trường hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Con người chúng ta có thể quyết định những cây trồng và đặc trưng của những loại cây được trồng trong môi trường sinh sống của chúng ta để thích nghi với tự nhiên. Khi biết phối hợp hài hòa giữa các kiến trúc, cây cối, màu sắc với môi trường xung quanh sẽ tạo được môi trường cân bằng và có lợi cho cuộc sống và sức khỏe của chúng ta. Hướng sân vườn theo phong thủy Hướng sân vườn là hướng mà chủ nhân ra vào vườn. Ví dụ vườn ở mặt trước nhà thì hướng vườn là hướng từ ngoài đường vào vườn. Trong phong thủy, hướng vườn được xác định trùng với hướng của cung danh vọng. Ngoài ra, với các vườn có nhiều lối vào thì hướng vườn được quan niệm là hướng sinh khí có ảnh hưởng nhiều nhất. Sau khi xác định hướng vườn, đặt bát quái đồ lên trên sơ đồ vườn sao cho hướng "cung danh vọng” của bát quái đồ trùng với hướng vườn. Từ đó sẽ xác định được các cung vị còn lại tương ứng với từng lĩnh vực sinh hoạt của gia đình. Xác định hướng bài trí sân vườn theo phong thủy dựa vào bát quái đồ. Ảnh minh họa

Cung danh vọng là nơi lý tưởng để tiếp đãi khách hoặc trồng hoa để tạo ấn tượng. Đừng sử dụng khu vực này vào bất kỳ việc gì riêng tư cần sự yên tĩnh. Cung sức khỏe là nơi lý tưởng để thư giãn, nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, nên đặt suối hay vòi nước phun. Tiếng nước róc rách và những loại thảo dược trồng ở đây có tác dụng thư giãn, trị bệnh.

Cung hoan hỷ là khu vực vườn này dành cho vui chơi, có thể đặt bàn tiếp đãi bạn bè, hay hồ bơi hồ tắm lộ thiên. Trong cung sự nghiệp có thể đặt ở đây nhà kính hay nơi ươm cây tượng trưng cho việc nghiên cứu, hay sự phát triển liên tục các mầm sống mới.

Đối với cung Quan hệ thì thích hợp trồng các cây lưu niên, hoặc cây ăn quả hoặc là nơi diễn ra các hoạt động chia sẻ, tâm tình với người thân. Điều này tượng trưng cho việc muốn luôn lưu giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Cung Gia đạo với các gia đình có trẻ em, đây là góc thích hợp dành cho bé chơi đùa, có thể là một bãi cỏ rộng với các trò chơi, các tiểu kiến trúc trẻ trung.

Trong khi đó, cung Tri thức là phần vườn này thích hợp là nơi đọc sách, học hành và các hoạt động phát triển trí tuệ lẫn tâm hồn. Còn cung Tài lộc là cung mang ý nghĩa thịnh vượng về tiền tài, vật chất, của cải. Có thể đặt nhà kho cất giữ các đồ có giá trị như máy cắt cỏ, đồ gỗ ngoài trời. Có thể là nơi ươm trồng hoa, cây cảnh để bán.

Lối đi và cổng vào vườn

Nhằm cân bằng không gian trong và ngoài nhà, một khu vườn được xây dựng phía trước như khoảng trung gian quy tụ và cải thiện sinh khí trước khi vào nhà. Lối vào cổng vừa là lối đi chính của khí. Do đó cần tạo sự cuốn hút khí và tạo lối đi cho khí hài hòa, uyển chuyển trong vườn. Tránh lối vào quá thẳng, vì như vậy khí vào vườn quá mạnh, không quân bình luồng khí ở mọi điểm. Hướng lối vào và loại khí nhận được ở mỗi phương có một tính chất khác nhau.

Hướng Nam là hướng cát khí, dương khí, tuy nhiên có thể cần tiết chế vì sẽ thừa dương khí. Vì vậy, lối vào vườn cần thông thoáng nhưng không quá rộng tránh khí ùa vào quá nhanh. Hướng Bắc là lối vào vườn từ hướng này cần rộng với lối đi thẳng hoặc hơi cong vì khí đến từ phương này vốn chậm chạp và nặng nề. Trong khi đó, hướng Tây là hướng khí đến là khí dữ nên hạn chế sinh khí vào vườn bằng hướng này. Còn hướng Đông là khí lành nên cần được khuyến khích, lối vào vườn từ hướng này thông thoáng và rộng rãi, cũng cần tiết chế một ít.

Trang trí sân vườn theo phong thủy

Đặt những biểu tượng mang tính thọ cao như sếu, hươu hay rùa trong vườn để đem đến sự trường thọ và sức khỏe cho gia đình. Đặt những vật trang trí hay những bức tượng mang điềm tốt quanh vườn để tạo vận may. Đối với những hành lang lộ thiên và sân thượng nên trang trí thêm giàn dây leo và treo những giỏ hoa để đem lại nguyên khí và phải cân xứng với khu vườn. Nếu hành lang nằm phía sau nhà, hãy thiết kế một hòn non bộ nhỏ mô phỏng ngọn núi được thần rùa che chở.

Đặt những bình gốm lớn với các biểu tượng của sự may mắn để thu hút khí. Đối với khu vườn trang trí bằng đá, hãy chọn các tảng đá nhọn và chỉ chọn những hòn đá tròn, không gây nguy hiểm. Không nên đặt những tảng đá thật to quá gần ngôi nhà. Điều này sẽ không đem lại may mắn cho các thành viên trong gia đình.