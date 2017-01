Ba địa điểm ngàn năm bí ẩn đánh đố nhân loại

Ngọn lửa cháy vĩnh cửu trong thác nước



địa điểm kỳ lạ nhất thế giới chính là thác nước có ngọn lửa vĩnh cửu, rực cháy từ hàng ngàn năm nay. Khi đến đây, mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn lửa ở bên trong thác nước. Công viên Chestnut Ridge thuộc thành phố New York, Mỹ là nơi tồn tại mộtchính là thác nước có ngọn lửa vĩnh cửu, rực cháy từ hàng ngàn năm nay. Khi đến đây, mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn lửa ở bên trong thác nước.

Ngọn lửa này được cho là do người dân bản địa nhóm lửa và cháy từ rất lâu về trước. Ngọn lửa vĩnh cửu tự nhiên ở New York được giới khoa học xếp vào loại hiếm bởi vì nó rất đặc biệt. Bởi lẽ, hòn đá bên dưới ngọn lửa không phải là kiểu đá phiến sét - loại đá được cho là nguồn gốc để duy trì khí đốt giúp nó rực cháy suốt nhiều năm. Cho đến nay, giới khoa học chưa thể lý giải ngọn lửa ở New York bùng cháy bằng cách lấy nhiên liệu như thế nào.

Ngôi nhà bí ẩn Oregon Vortex

Nằm ở Gold Hill, Oregon, Mỹ, ngôi nhà bí ẩn Oregon Vortex là một trong những địa điểm kỳ lạ và bí ẩn nhất thế giới. Ngôi nhà kỳ bí này được xây dựng năm 1904 với mục đích làm văn phòng.

Đến năm 1911, ngôi nhà bị trượt đổ và trở nên siêu vẹo như hình dáng hiện tại. Năm 1930, ngôi nhà đặc biệt này được gọi là "ngôi nhà bí ẩn Oregon Vortex". Sở dĩ đây là một ngôi nhà bí ẩn vì khi đứng ở mỗi vị trí khác nhau thì nó có thể khiến bạn cao hơn hoặc thấp đi so với chiều cao thật. Thậm chí, nhiều động vật đã bỏ chạy khi sắp đến gần nơi này.

Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia và nhà khoa học đã đi tìm lời giải về những hiện tượng bí ẩn xảy ra ở ngôi nhà kỳ lạ này nhưng không có kết quả.

Racetrack Playa ở thung lũng Chết

Racetrack Playa là một lòng hồ cạn ở thung lũng Chết, nổi tiếng thế giới với hiện tượng kỳ bí đánh đố nhân loại suốt nhiều thập kỷ qua. Hiện tượng kỳ bí khó giải đó là nhiều hòn đá nằm rải rác trên lòng hồ với nhiều kích thước và trọng lượng khác nhau, trong đó có hòn đá nặng đến 320 kg tự dịch chuyển. Có những hòn đá dịch chuyển theo đường thẳng nhưng cũng có hòn đá dịch chuyển theo đường cong, uốn lượn và để lại phía sau những đường trượt dài hàng trăm mét theo hướng khác nhau.

Trong nhiều năm, nhiều nhóm chuyên gia đã tiến hành các cuộc nghiên cứu để giải thích hiện tượng bí ẩn này. Sau cùng, các chuyên gia đã giải thích được sự dịch chuyển của các hòn đá ở lòng hồ cạn Racetrack Playa. Cụ thể, vào mùa đông, khi vùng lòng hồ ngập nước, băng nổi sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, mực nước rất thấp, không ngập hết đá. Mặt trời lên, băng tan và nứt vỡ thành các mảng trôi nổi. Cộng thêm sức gió, chúng đã đẩy những hòn đá về phía trước và tạo thành vệt dài trên mặt hồ.