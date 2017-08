Ba con giáp ắt có nhà lầu xe hơi trong tháng 9/2017

Vận thế của mỗi người thay đổi theo từng ngày, từng tháng. Sau đây là ba con giáp chắc chắn sẽ có tiền, có xe và được quý nhân giúp đỡ trong tháng 9 tới. Ảnh: image.baidu.com. Tuổi Dậu: Vận thế trong tháng 8 của người tuổi Dậu không tốt nhưng bước vào tháng 9 lại có sự đột phá lớn. Công việc của người tuổi Dậu trong tháng 9 vô cùng thuận lợi, tài vượng dồi dào, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Người tuổi Dậu liên tiếp gặp được may mắn, cuộc sống trở nên sung túc, tâm trạng tươi vui nên chuyện tình cảm cũng vô cùng tốt đẹp, đặc biệt những người độc thân có cơ hội thoát cảnh “cô đơn”. Tuổi Tý: Người tuổi Tý rất thông minh, đầu óc linh hoạt, dũng cảm tiến lên phía trước, không ngừng học hỏi, ngoài ra, con giáp này cũng có những mối quan hệ, nhân duyên tốt đẹp. Bước vào tháng 9, tài vận của người tuổi Tý có bước tiến đột phá, các khoản thu nhập tăng nhanh đáng kể. Công việc cũng tiến lên như diều gặp gió do đó việc mua nhà, mua xe là điều sớm xảy ra. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất do tháng 8 bước vào cục diện “ Bát Sát tọa tập” nên công việc, tài vận, hay tình cảm đều không thuận lợi nhưng khi bước vào tháng 9 mọi mặt của con giáp này thay đổi rõ rệt. Do có quý nhân giúp đỡ nên cho dù là cuộc sống, công việc, tài vận của người tuổi Tuất đều có sự đột phá. Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt cơ hội chắc chắn sẽ phát đại tài. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

