Ảnh lịch sử thú vị về đêm Giao thừa khắp thế giới

Các nghệ sĩ trong buổi biểu diễn ở nhà hát Metropol, Berlin, Đức trong đêm Giao thừa 1907. Ảnh: Getty. Một người lính đón Giao thừa tại gia đình trong ngày nghỉ phép giai đoạn Thế chiến I, 1915. Ảnh: Getty. Đám đông tập trung bên ngoài nhà thờ Chính tòa S.t Paul, London, Anh trong đêm Giao thừa 1923. Ảnh: Getty. Thành viên một nhóm nhạc Jazz nữ biểu diễn trong đêm Giao thừa ở Berlin, Đức năm 1927. Ảnh: Getty. Người phụ nữ leo lên chiếc đồng hồ đúng thời khắc Giao thừa năm 1928. Ảnh: Getty. Cánh sát Mỹ trên Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ trong đêm Giao thừa 1941. Ảnh: Getty. Một nhóm thanh niên đón Giao thừa 1941 ở New York. Ảnh: Getty. Các vũ công nhảy múa tại nhà hàng Trocadero, London trong đêm Giao thừa 1948. Ảnh: Getty. John Perona (phải), chủ hộp đêm El Morocco ở New York đón Giao thừa 1951 cùng bạn bè. Ảnh: Getty. Quảng trường Thời Đại ở New York trong đêm Giao thừa 1951. Ảnh: Getty. Đạo diễn Italia Ugo Tognazi, diễn viên người Anh Anthony Steel cùng vợ là nữ diễn viên Thụy Điển Anita Ekberg tại bữa tổi ở Saint Vincent Casino ở Piedmont, Italia trong đêm Giao thừa 1958. Ảnh: Getty. Các ca sĩ Pháp chụp ảnh lưu niệm trước buổi biểu diễn đêm Giao thừa 1966 ở Paris. Ảnh: Getty.

