Ảnh hiếm: Thành phố Quảng Châu đầu thế kỷ 20

Các nam nhân, người đi bộ người ngồi ngựa, ở một địa danh ở thành phố Quảng Châu. Ảnh IF Tàu neo đậu tại khu vực bến cảng ở Quảng Châu trong tấm ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Ảnh IF Cổng bên ngoài nhà máy xi măng ở Quảng Châu trong bức ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Ảnh IF Một khu vực cổng thành ở trung tâm kinh tế miền nam Trung Quốc. Ảnh IF Hình ảnh bên trong một cửa hàng bán đồ ở Quảng Châu. Ảnh IF Hai lao động nghèo khổ tại nơi làm việc. Ảnh IF Người họa sĩ ở Quảng Châu đang chuyên tâm vẽ tranh. Ảnh IF Một con hẻm mọc lên san sát các cửa hiệu ở Quảng Châu. Ảnh IF Một người đang cắt tỉa tóc cho một cậu ấm đất Quảng Châu. Ảnh IF Một ngôi chùa tháp nổi tiếng ở Quảng Châu. Ảnh IF Một người Tây chụp ảnh cùng các nam nhân Quảng Châu. Ảnh IF

Các nam nhân, người đi bộ người ngồi ngựa, ở một địa danh ở thành phố Quảng Châu. Ảnh IF Tàu neo đậu tại khu vực bến cảng ở Quảng Châu trong tấm ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Ảnh IF Cổng bên ngoài nhà máy xi măng ở Quảng Châu trong bức ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Ảnh IF Một khu vực cổng thành ở trung tâm kinh tế miền nam Trung Quốc . Ảnh IF Hình ảnh bên trong một cửa hàng bán đồ ở Quảng Châu. Ảnh IF Hai lao động nghèo khổ tại nơi làm việc. Ảnh IF Người họa sĩ ở Quảng Châu đang chuyên tâm vẽ tranh. Ảnh IF Một con hẻm mọc lên san sát các cửa hiệu ở Quảng Châu. Ảnh IF Một người đang cắt tỉa tóc cho một cậu ấm đất Quảng Châu. Ảnh IF Một ngôi chùa tháp nổi tiếng ở Quảng Châu. Ảnh IF Một người Tây chụp ảnh cùng các nam nhân Quảng Châu. Ảnh IF