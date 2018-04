Ảnh hiếm nước Mỹ những năm 1980 của phó nháy Đức

Nước Mỹ những năm 1980 trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia người Đức Stephan Erfurt hiện lên một cách sống động, yên bình. Ông Erfurt đã đến một số tiểu bang của Mỹ. Trong số đó, ông thích chụp ảnh cuộc sống của con người lúc hoàng hôn. Trong ảnh là khung cảnh bình yên tại một xa lộ ở California năm 1988. Tòa tháp đôi nổi ở thành phố New York của Mỹ lúc hoàng hôn được nhìn thấy từ xa. Tượng Nữ thần Tự do ở Las Vegas năm 1986. Một góc nhỏ ở Las Vegas khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn đầy sắc màu được bật lên. Dòng xe cộ tấp nập chạy qua nhà hàng Odeon ở Manhattan, New York năm 1985. Khung cảnh bình yên ở phố Wall năm 1985. Những tòa nhà cao tầng ở Brooklyn năm 1988. Vào năm 1989, những cột điện với đường dây điện được lắp đặt phổ biến ở Mỹ. Người dân Mỹ xem phim tại rạp chiếu ngoài trời năm 1988. Ông Erfurt thưởng thức các món ăn ngon trong hành trình khám phá nước Mỹ. Mời quý độc giả xem video: Ông Donald Trump cam kết “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (nguồn: VTC)

