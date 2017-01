Ảnh hiếm: Dấu ấn không thể quên trong lịch sử nhân loại

Bức ảnh được chụp vào năm 1994 khi Bill Gates ngồi trên hai cột giấy được xếp từ 330.000 tờ giấy với câu nói nổi tiếng: "Dung lượng của chiếc đĩa này còn lớn hơn nhiều so với tất cả giấy phía dưới tôi". Bức ảnh này chính là một dấu ấn trong lịch sử nhân loại chứng minh sức mạnh vô cùng to lớn của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chiếc bàn làm việc của Einstein được chụp vào ngày 18/4/1955 và cũng là đêm cuối cùng trong cuộc đời của nhà vật lý thiên tài này. Vào đầu những năm 1990 của thế kỷ trước, thời kỳ bùng phát đại dịch AIDS. Trong bức ảnh người cha đang vỗ về đứa con trai đã chết. Năm 1990 tạp chí Life đã công bố bức ảnh này và nó đã trở thành bức ảnh không thể quên trong lịch sử nhân loại khi đã làm thay đổi nhận thức của công chúng về bệnh AIDS. Ảnh Hitle đang thăm hỏi một lính Đức bị bỏng lạnh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Vào thời điểm này, nhiều binh lính Đức ở Liên Xô không được trang bị đầy đủ quần áo mùa đông dưới cái lạnh hơn 40 độ. Đây cũng chính là một trong những lý do vô cùng quan trọng khiến quân đội Đức bị thất bại trong chiến tranh Xô - Đức. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Charles Alberts đang ngồi xổm ở tầng 69 tòa số 30 trung tâm Rockefeller để chuẩn bị tác nghiệp. Bức ảnh lịch sử này được chụp vào chiều mùa thu ngày 29/9/1932, 11 công nhân đã ngồi trên một dầm thép cao 800 feet so với mặt đất ở quận Manhattan, New York. Phía dưới chân họ chính là tòa nhà 30 của trung tâm Rockefeller. Sean Connery đã ký tặng lên quả dừa cho cô bé người Jamaica năm 1962. Đó là lúc ông đóng seri phim "Điệp viên 007" đầu tiên và nó đã nhanh chóng trở thành bom tấn của Hollywood. Ông cũng là diễn viên trẻ nhất trong các diễn viên đóng Bond, khi đó ông mới chưa đến 32 tuổi. Ngày 17/6/1991, tại Philippines, một chiếc xe tải nhỏ đang cố gắng thoát thân ra khỏi khói bụi phun trào của núi lửa Pinatubo. Đây cũng là đợt phun trào núi lửa lớn thứ hai của thế kỷ 20.

Bức ảnh được chụp vào năm 1994 khi Bill Gates ngồi trên hai cột giấy được xếp từ 330.000 tờ giấy với câu nói nổi tiếng: "Dung lượng của chiếc đĩa này còn lớn hơn nhiều so với tất cả giấy phía dưới tôi". Bức ảnh này chính là một dấu ấn trong lịch sử nhân loại chứng minh sức mạnh vô cùng to lớn của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chiếc bàn làm việc của Einstein được chụp vào ngày 18/4/1955 và cũng là đêm cuối cùng trong cuộc đời của nhà vật lý thiên tài này. Vào đầu những năm 1990 của thế kỷ trước, thời kỳ bùng phát đại dịch AIDS. Trong bức ảnh người cha đang vỗ về đứa con trai đã chết. Năm 1990 tạp chí Life đã công bố bức ảnh này và nó đã trở thành bức ảnh không thể quên trong lịch sử nhân loại khi đã làm thay đổi nhận thức của công chúng về bệnh AIDS. Ảnh Hitle đang thăm hỏi một lính Đức bị bỏng lạnh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Vào thời điểm này, nhiều binh lính Đức ở Liên Xô không được trang bị đầy đủ quần áo mùa đông dưới cái lạnh hơn 40 độ. Đây cũng chính là một trong những lý do vô cùng quan trọng khiến quân đội Đức bị thất bại trong chiến tranh Xô - Đức. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Charles Alberts đang ngồi xổm ở tầng 69 tòa số 30 trung tâm Rockefeller để chuẩn bị tác nghiệp. Bức ảnh lịch sử này được chụp vào chiều mùa thu ngày 29/9/1932, 11 công nhân đã ngồi trên một dầm thép cao 800 feet so với mặt đất ở quận Manhattan, New York. Phía dưới chân họ chính là tòa nhà 30 của trung tâm Rockefeller. Sean Connery đã ký tặng lên quả dừa cho cô bé người Jamaica năm 1962. Đó là lúc ông đóng seri phim "Điệp viên 007" đầu tiên và nó đã nhanh chóng trở thành bom tấn của Hollywood. Ông cũng là diễn viên trẻ nhất trong các diễn viên đóng Bond, khi đó ông mới chưa đến 32 tuổi. Ngày 17/6/1991, tại Philippines, một chiếc xe tải nhỏ đang cố gắng thoát thân ra khỏi khói bụi phun trào của núi lửa Pinatubo. Đây cũng là đợt phun trào núi lửa lớn thứ hai của thế kỷ 20.