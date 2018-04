Ảnh độc: Tù nhân Do Thái thoát khỏi chuyến tàu tử thần thế nào?

Chuyến tàu tử thần của Đức quốc xã chở khoảng 2.400 tù nhân người Do Thái khởi hành từ Weimar đến trại tập trung Dachau được quân đồng minh giải cứu ngày 27/4/1945. Khi bắt đầu chuyến hành trình, khoảng 2.400 người Do Thái có mặt trên chuyến tàu chết chóc của phát xít Đức. Tuy nhiên, khi được quân đồng minh giải cứu, chỉ có khoảng 1.600 người may mắn sống sót. Những người còn lại tử vong trên đường đi vì sống trong điều kiện thiếu thốn thức ăn, nước uống hay hàng trăm người bị nhốt ở trong toa xe chật chội. Gương mặt rạng rỡ của những tù nhân người Do Thái được giải cứu. Không ít trẻ em bị phát xít Đức bắt và định đưa đến trại tập trung. May mắn là họ được quân đồng minh giải cứu, tránh được cảnh tra tấn, giết hại tại trại tử thần. Những tù nhân người Do Thái chụp ảnh bên cạnh đoàn tàu tử thần của phát xít Đức. Quân đồng minh phát hiện nhiều thi thể người Do Thái chết đói trên một số toa tàu. Hình ảnh ám ảnh này cho thấy phần nào tội ác kinh hoàng mà Hitler và phát xít Đức đã gây ra cho nhân loại. Mời quý độc giả xem video: Trại tập trung của Đức Quốc xã (nguồn: VTC14)

