Ảnh đắt giá: Những khoảnh khắc khó quên của loài người

Nhiếp ảnh gia của tờ Life, Alfred Eisenstaedt đã chụp được bức ảnh lịch sử “Nụ hôn ở quảng trường Thời Đại”. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chàng thủy thủ và cô y tá hôn nhau tại quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ vào thời điểm kết thúc Chiến tranh thế giới 2. Bức ảnh bất hủ "Raising the Flag on Iwo Jima" của nhiếp ảnh gia Joe Rosenthal đã ghi lại khoảnh khắc lịch sử Thủy quân lục chiến Mỹ cắm cờ chiến thắng trên đỉnh Suribachi của Nhật Bản vào ngày 23/2/1945. Phóng viên ảnh của hãng AP Richard Drew chụp được bức ảnh lịch sử nổi tiếng thế giới "The Falling Man" ngày 11/9/2001 tại New York, Mỹ. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông chọn cách thoát khỏi tòa nhà đang cháy dữ dội và không thể nào ra nổi bằng việc nhảy xuống theo phương thẳng đứng, dọc theo những hàng cột cửa sổ của tòa tháp từ độ cao hơn 400m. Bức ảnh này đã trở thành biểu tượng đau thương của vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9. Ngay sau khi xảy ra cuộc thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut, Mỹ, nhà báo Shannon Hicks đã chụp được bức ảnh cảnh sát hộ tống các em học sinh rời trường an toàn. Nhiều ảnh gia Robert Capa nổi tiếng với bức ảnh ghi lại khoảnh khắc người lính bị bắn và chuẩn bị ngã xuống trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Người lính này ngã xuống khi bị một viên đạn bắn trúng bụng trên ngọn đồi Iberi. Trong một cuộc đột kích vào một ngôi nhà ở Miami năm 2010, nhân viên liên bang Mỹ phát hiện cậu bé Elian Gonzalez, 6 tuổi, trong tủ quần áo. Mary Ann Vecchio òa khóc trước thi thể của Jeffrey Miller trong cuộc biểu tình của sinh viên trường Đại học Kent State ở bang Ohio, Mỹ năm 1970. Nhiếp ảnh gia Mike Wells nổi tiếng với bức ảnh chụp cánh tay cậu bé chết đói đặt trên bàn tay của một nhà truyền giáo ở Uganda năm 1980. Bức ảnh chạm vào trái tim mọi người ghi khoảnh khắc một cậu bé chạy về phía cha - người lính chuẩn bị ra chiến trận trong giai đoạn Chiến tranh thế giới 2. Ngày 6/5/1937, khí cầu nổi tiếng LZ 129 Hindenburg bốc cháy và lao xuống đất tại bang New Jersey, Mỹ, trong chuyến bay khởi hành từ Frankfurt, Đức. Thảm họa kinh hoàng này đã đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên hàng không khí cầu.

