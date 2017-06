Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt giữa Israel và khối Arab 50 năm trước

Ngày 5/6/1967, Không quân Israel bất ngờ mở cuộc không kích vào các sân bay của Ai Cập. Gần như toàn bộ Không quân Ai Cập bị phá hủy, dọn đường cho cuộc đổ bộ trên mặt đất. Ảnh binh lính Israel tiến vào phía nam dải Gaza. Hai binh sĩ đang chăm sóc cho đồng đội bị thương trong quá trình chiến đấu. Việc Israel không kích Ai Cập đã kéo theo các nước Jordan, Syria, Iraq, Lebanon tham gia vào cuộc chiến chống lại Israel. Một xe tải quân đội Ai Cập bị xe tăng Israel bắn cháy. Liên quân do Ai Cập dẫn đầu có quân số và trang thiết bị áp đảo so với Israel. Tuy nhiên, việc Không quân Israel nắm ưu thế trên không khiến liên quân bị tổn thất nặng nề. Hàng chục xe thiết giáp của quân đội Ai Cập bị Không quân Israel phá hủy. Binh sĩ Israel canh chừng các tù nhân ở phía nam dải Gaza. Quân đội Israel được tổ chức tốt, vận dụng chiến thuật hợp lý và bất ngờ đã dễ dàng đánh chiếm bán đảo Sinai, Ai Cập. Các máy bay Ai Cập bị Không quân Israel phá hủy, khoảng 450 máy bay Ai Cập bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đoàn xe thiết giáp của quân đội Ai Cập bị phá hủy trong đợt không kích của Không quân Israel gần đèo Mitla, bán đảo Sinai. Theo nhiều nguồn tin chưa thống nhất, khoảng 20.000 binh sĩ liên quân Arab thiệt mạng, trong khi con số tử trận của Israel chưa đầy 1.000 người. Máy bay Israel thả hàng tiếp tế cho binh lính ở tiền tuyến. Chỉ trong gần một tuần, quân đội Israel đã chiếm bán đảo Sinai, dải Gaza từ Ai Cập, bờ Tây và Đông Jerusalem từ Jordan, cao nguyên Golan từ Syria. Binh sĩ Israel bị thương được đồng đội di tản trong trận đánh ở đông Jerusalem. Các nhà phân tích nhận định, thành công của Israel có được nhờ yếu tố bất ngờ, kế hoạch tác chiến sáng tạo và thực thi tốt, cùng với đó là sự lãnh đạo và tổ chức kém của quân đội Ai Cập. Binh sĩ Israel ăn mừng chiến thắng trong Cuộc chiến 6 ngày.Tinh thần quốc nội và uy tín quốc tế của Israel tăng lên rất nhiều sau thành công trong cuộc chiến. Đoàn xe tăng quân đội Israel tiến về phía trước. Cuộc chiến 6 ngày chứng minh năng lực quân sự Israel có thể tiến hành cuộc tấn công chiến lược, làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực. Xe quân sự của Jordan bị phá hủy ở ngoại ô Jerusalem. Cuộc chiến 6 ngày để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, khiến tình trạng chiến tranh giữa Israel và các nước Arab kéo dài đến tận năm 1999. Hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa tị nạn, trong đó người Do Thái gốc Israel ở các quốc gia Arab.

