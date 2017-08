Ấn tượng sắc màu cuộc sống trong "Dấu ấn Việt Nam"

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước, " Dấu ấn Việt Nam" còn ghi lại được những hình ảnh gần gũi, thân thương của người dân đất Việt. Sau những ngày lênh đênh trên biển đánh cá, khi đã thu về những mẻ hải sản tươi ngon, nặng trĩu, ngư dân vịnh Vĩnh Hy lại miệt mài vá lưới để chuẩn bị cho lần ra khơi tiếp theo. Ảnh: Hai Nguyen. Muối là gia vị quen thuộc, không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Nhưng không phải ai cũng biết được để làm ra từng hạt muối, diêm dân vất vả chừng nào. Trong ảnh là cảnh lao động vất vả của diêm dân hòn Khói (Khánh Hòa). Ảnh: Hai Nguyen. Tại Sáng Nhù (Mù Cang Chải) mùa gặt, những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi bên bố mẹ. Trong ánh nắng dịu của chiều hôm, những hạt vàng lấp lánh báo hiệu một vụ mùa ấm no. Ảnh: Biên Trịnh. Chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) được nhiều người biết đến là chợ vùng cao lớn nhất Lào Cai, tụ tập nhiều thương lái ở các dân tộc xa gần về trao đổi, buôn bán nhưng Bắc Hà còn nức tiếng hơn bởi vẻ nguyên sơ, đậm chất dân tộc. Chợ họp vào chủ nhật hàng tuần từ sáng đến 14h. Đây là phiên chợ lý tưởng để khám phá vẻ nguyên sơ, mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc. Ảnh: Hiếu Minh Vũ. Người phụ nữ dân tộc đang nấu rượu ngô. Rượu ngô Bản Phố là một thứ rượu ngon đặc sản của người H’Mong và người Dao ở Bản Phố, cao nguyên Bắc Hà, Lào Cai. Chén rượu ngô thơm nồng được hình thành từ những giọt mồ hôi thấm đẫm bao nhiêu công sức của người dân nơi đây. Ảnh: Nguyễn Đức Phước. Người thợ dầu khí miệt mài lao động trong cái nắng cái, gió biển khơi tại mỏ Bạch Hổ cách thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 120 km về phía đông nam, thuộc bể trầm tích Cửu Long. Ảnh: Bùi Minh Trí. Mùa sen về trên mảnh đất Thoại Sơn (An Giang). Trên cánh đồng ngát hương thơm và màu sắc, những người nông dân như hòa quyện vào thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp gần gũi, thân thương. Ảnh: Quảng Ngọc Minh. Hình ảnh đôi vai tảo tần của người mẹ với gánh hàng rong tại Đà Lạt. Tình thương bao la của mẹ là cho đi không đòi lại bao giờ. Một đời oằn vai gánh nặng chịu cực khổ gian lao mong sao cho con luôn sức khỏe, ấm no và hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng.

