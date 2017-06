Ám ảnh cái chết của các nữ diễn viên nổi tiếng lịch sử

Cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng Elizabeth Short đã trở thành bí ẩn lớn suốt nhiều thập kỷ qua. Cụ thể, vào ngày 15/1/1947, cô đào Short được phát hiện tử vong với cơ thể bị cắt làm đôi tại quận Leimert Park, thuộc thành phố Los Angeles. Truyền thông gọi vụ án này là Thược dược đen (Black Dahlia) bởi vì hai chữ cái BD được khắc đầy trên hai đùi nữ diễn viên này. Vụ án mạng này đã gây rúng động dư luận. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để truy tìm hung thủ sát hại Elizabeth Short. Khi ấy, 60 người, đa phần là đàn ông, tự nhận mình là kẻ sát nhân, trong đó có 25 người bị cảnh sát đưa vào danh sách tình nghi. Tuy nhiên, tất cả sau đó được thả vì cảnh sát không thể chứng minh được nghi phạm nào là hung thủ đã sát hại nữ diễn viên Elizabeth Short. Vì vậy, vụ án Black Dahlia cho đến nay vẫn là một bí ẩn lớn và là một trong những vụ giết người bí ẩn nhất Los Angeles. Natalie Wood là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng qua đời một cách bí ẩn. Cô kết hôn với tài tử điện ảnh Robert Wagner. Tuy nhiên, họ ly dị vào năm 1957 rồi tái hôn vào năm 1972. Đến sáng ngày 28/11/1981, thi thể của nữ minh tinh Natalie Wood được phát hiện trôi lềnh bềnh gần Catalina. Vào tối hôm trước khi xảy ra sự việc này, cô đào trên ở trên tàu cùng với chồng và người bạn - diễn viên Christopher Walken. Sau quá trình điều tra, cảnh sát kết luận cô đã không may trượt chân ngã xuống nước và chết đuối. Nhiều người không tin đó là nguyên nhân cái chết của Natalie Wood. Robert Wagner bị nghi ngờ là hung thủ giết vợ khi có người chứng kiến vợ chồng anh đã cãi nhau vào đêm hôm cô chết. Về sau, thuyền trưởng của con tàu mà vợ chồng Natalie Wood cùng lên là Dennis Davern bị hoài nghi có liên quan đến cái chết của nữ minh tinh nổi tiếng này. Vào tháng 11/2011, vụ án mạng này được mở lại nhưng cho đến nay vẫn chưa thể phá giải được cái chết bí ẩn của Natalie Wood. Cái chết của Sharon Tate - nữ diễn viên nổi tiếng đang mang thai hơn 8 tháng gây rúng động dư luận Mỹ. Cô đào này là vợ của đạo diễn danh tiếng Roman Polanski. Tai họa ập đến với Sharon Tate vào ngày 9/8/1969. Một băng nhóm do Charles Manson cầm đầu gồm 4 người đã xông vào nhà của vợ chồng nữ diễn viên Tate. Khi ấy, Polanski không có ở nhà và nữ minh tinh này bị đâm chết cùng với 4 người bạn khác của cô và con trai của một người làm vườn. Theo điều tra của cảnh sát, băng nhóm của Manson đến ngôi nhà và định giết người chủ cũ là Terry Melcher nhưng do ông này đã chuyển đi nơi khác nên nhóm này đã giết tất cả những người có mặt trong nhà. Sau một thời gian truy lùng, cảnh sát đã bắt được Charles Manson (trong ảnh) và đồng bọn. Năm 1971, Manson bị kết án tử hình nhưng về sau chuyển thành án chung thân do Mỹ bãi bỏ mức án tử hình.

