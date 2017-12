AI Trung Quốc phát hiện, ngăn bạo hành trẻ em thế nào?

Mới đây, Trung Quốc có bước đi lớn trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post, các nhà khoa học thuộc Đại học Dân tộc Trung ương ở thành phố Quý Dương (Trung Quốc) đang đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng Al để phát triển một phần mềm có khả năng tự động phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em tại các trường mầm non.

Trí tuệ nhân tạo hiện là một trong những vấn đề được nhiều nước lớn trên thế giới đặc biệt quan tâm. Ông Malcolm Frank, người phụ trách chiến lược của tập đoàn Cognizant, cho rằng cuộc cách mạng của trí tuệ nhân tạo (Al) chỉ là cuộc chiến nội bộ của 3 siêu cường: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Ba quốc gia này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn so với các nước còn lại trên thế giới trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo.

Nghiên cứu trên được thực hiện sau khi Tập đoàn giáo dục RYB Education ở Bắc Kinh công bố thông tin gây sốc dư luận về tình trạng nhiều trẻ em bị ngược đãi, bị bạo hành tại một trường mẫu giáo ở Trung Quốc.



Cụ thể, thời gian gần đây, dư luận Trung Quốc chấn động khi xuất hiện một số video, hình ảnh trẻ em bị đánh, tát, có vết kim đâm trên người, hoặc bị cho uống thuốc không rõ nguồn gốc...

Để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo hành trẻ em tại các trường mầm non, các nhà khoa học thuộc Đại học Dân tộc Trung ương ở thành phố Quý Dương nghiên cứu thuật một thuật toán có thể phân tích những đoạn video trực tiếp tại trường học nhằm theo dõi hoạt động của mỗi học sinh và giáo viên. Qua đó, Al sẽ phát hiện những hành vi bất thường như đánh đập hoặc tát.

Sau khi phát hiện những hành vi bất thường như trên, máy tính có thể gửi video có hành động bạo hành trẻ em cho ban lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý nhà nước hoặc cha mẹ học sinh nhằm báo động tình hình.

Mời quý độc giả xem video: Trí tuệ nhân tạo đem lại bước phát triển mới nhưng lại có thể vượt quyền kiểm soát của con người (nguồn: VTV):

Chia sẻ về dự án dùng trí tuệ nhân tạo chống bạo hành trẻ mầm non, một quan chức thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho hay cơ quan giám sát mọi hệ thống camera theo dõi và báo động trên toàn quốc sẽ cân nhắc việc bổ sung thêm trí tuệ nhân tạo vào hệ thống an ninh cho các trường học, trong đó có trường mẫu giáo.

“Trí tuệ nhân tạo có đôi mắt không bao giờ chớp mắt và cái đầu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi”, quan chức trên bày tỏ sự lạc quan về việc dùng trí tuệ nhân tạo thể phát hiện những hành vi bạo hành trẻ mầm non.