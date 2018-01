9 nốt ruồi đại phú quý trên mặt đàn ông không nên tẩy xóa

1. Nốt ruồi mọc ở vị trí trên mũi: Theo quan niệm xưa, mũi của đàn ông là một trong những vị trí báo hiệu về tài vận. Nếu chóp mũi càng đầy đặn thể hiện nguồn thu nhập của chủ nhân càng dồi dào; cánh mũi càng dày ám chỉ sự tích lũy của cải càng tăng. Chóp mũi có nốt ruồi thể hiện tài vận rất tốt. Nếu tự nhiên chóp mũi có nốt ruồi thì đó là dấu hiệu phát tài, trúng số. 2. Nốt ruồi mọc ở đầu lông mày trái: Theo nhân tướng học, đây là nốt ruồi quý tướng. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường có phẩm hàm cao, trong cuộc sống hay làm được những chuyện phi thường. 3. Nốt ruồi ở cằm: Đàn ông có nốt ruồi ở cằm thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 4. Nốt ruồi ở dưới cổ hoặc sau gáy: Là người có tự trọng cao, tính tình thẳng thắn, cương trực và cực kì thông minh, có nhiều tài vặt, màu sắc đen hay đỏ, đậm hay nhạt đều là dấu hiệu của phước lành, một cuộc sống no đủ và nhiều may mắn đang chờ đón họ. 5. Nốt ruồi ở gò má: Nốt ruồi này rất có lợi cho sự nghiệp, thể hiện chủ nhân dễ có được địa vị xã hội cao. Họ cũng là người có chí tiến thủ, có được nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống, có khả năng trở thành nhân vật lãnh đạo. 6. Nốt ruồi ở tai: Khi đôi tai có hình dáng đẹp và cân xứng, cũng đã cho thấy đây là người thông minh và gặp nhiều vận may hơn bất kì ai. Nếu trên đôi tai ấy xuất hiện nốt ruồi ở bất kì vị trí nào thì chứng tỏ chủ nhân là người có duyên trong kinh doanh, dễ hiển vinh, phú quý. 7. Nốt ruồi trên trán: Theo nhân tướng học, đàn ông có nốt ruồi trên trán là người cả đời được hưởng phúc lộc. 8. Nốt ruồi phía đuôi mắt bên trái: Đây là nốt ruồi của những người đàn ông có chí, biết tự lập từ sớm, có thành công trong sự nghiệp. 9. Nốt ruồi ở phía trên cung lông mày: Theo nhân tướng học người đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường là xuất thân từ gia đình giàu có hoặc dễ dàng có được chức vị nhất định.

Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

