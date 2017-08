9 "linh vật" may mắn gia đình nào cũng nên đặt trong nhà

Rồng

Rồng là biểu tượng của uy quyền, sự thịnh vượng, sức mạnh nam tính. Tượng rồng bằng ngọc trai, pha lê tượng trưng cho sự giàu có, quyền lực và cơ hội phát triển. Sư tử

Sư tử là một biểu tượng phong thủy truyền thống tượng trưng cho sự giàu có và địa vị xã hội. Tượng sư tử thường được đặt trước các cung điện, đền thờ. Long mã

Long mã là một sinh vật Trung Quốc huyền bí với đầu của một con rồng, mình ngựa, chân kỳ lân. Long mã mang đến sức khỏe và sự giàu có, thịnh vượng cho gia chủ. Tỳ hưu

Theo truyền thuyết tỳ hưu là loài vật không có hậu môn và được cho là “thần giữ của”. Theo quan niệm của người Trung Hoa xưa, thức ăn của tỳ hưu là vàng bạc, châu báo và những loại của quý. Người ta bày tỳ hưu ở trong nhà, trong công ty với mục đích thu hút tài lộc. Gương bát quái

Gương bát quái là gương tròn được bao quanh bởi khung gỗ bát giác với các màu sắc khác nhau. Gương bát quái là một loại pháp khí trong phong thủy có thể hội tụ năng lượng để bảo vệ, khắc phục và hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Đây cũng là cách để chủ nhà bảo vệ ngôi nhà của mình trước các nguồn năng lượng xấu bên ngoài. Dây kết cát tường

Dây kết cát tường là một trong những biểu tượng thường được sử dụng nhất trong phong thủy. Dây kết cát tường còn được gọi là nút thần – là 1 trong 8 bảo vật phẩm (bát bảo) mang lại điềm lành. Nút thần có nghĩa là không có bắt đầu và không có kết thúc, phản ánh triết lý Phật giáo về vòng luân hồi. Từ đó, dây kết cát tường tượng trưng cho dòng dòng năng lượng may mắn chảy hài hòa không bị gián đoạn bởi bất kì sự thất bại, tai nạn hoặc bất hạnh nào. Bên cạnh đó, dây kết cát tường còn biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc và sự trường thọ. Rùa

Rùa là một trong bốn loài vật thiêng theo quan niệm của dân gian. Rùa được coi là biểu tượng phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, trí thông minh và sức khỏe dồi dào. Nhưng quan trọng hơn, rùa giúp bảo vệ bạn khỏi những điềm xui xẻo và bất hạnh. Voi

Sự bảo vệ, may mắn, sự khôn ngoan và khả năng sinh sản là những nguồn năng lượng phong thủy mà tượng voi mang lại cho bất cứ không gian nào dù ở nhà hay văn phòng. Mèo may mắn

Chú mèo may mắn thường mang lại nhiều may mắn, tiền bạc và tình yêu cho gia chủ. Mèo may mắn Trung Quốc cùng với mèo vẫy tay Manaeki Neko của Nhật Bản là hai biểu tượng khá phổ biến được nhiều chủ nhà lựa chọn để bày biện trong nhà mình.

