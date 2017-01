8 quan niệm mê tín đến khó tin của người xưa

Một quan niệm mê tín của người xưa khiến nhiều người bất ngờ là kiêng mở ô trong nhà. Cụ thể, người Ai Cập cổ đại coi mở ô trong bóng râm là một sự xúc phạm đến thần Mặt trời bởi hành động này sẽ làm che khuất ánh Mặt trời của thần Ra. Như vậy, họ sẽ không được thần linh che chở, bảo hộ. Thậm chí, gia đình có thể gặp xui xẻo, không còn sung túc. Người Ai Cập thời cổ đại cũng kiêng kỵ đi dưới một chiếc thang. Bởi họ quan niệm rằng, khi thang dựng lên, dựa vào tường sẽ tạo thành một hình tam giác. Nó trở thành một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất của người Ai Cập (giống như kim tự tháp). Nếu con người đi dưới chiếc thang thì sẽ phá vỡ biểu tượng và xúc phạm các vị thần. Quan niệm mê tín kỳ lạ này khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều người La Mã cổ đại tin rằng, nếu làm vỡ gương thì người đó sẽ gặp xui xẻo, bất hạnh trong suốt 7 năm như mắc phải bệnh tật, gặp phải điềm rủi nhưng không phải cái chết. Theo quan niệm của người Ai Cập, Assyria, Hy Lạp, nếu bạn làm rơi vãi muối thì hãy cầm một chút muối và ném qua vai trái để tránh xui xẻo. Tại nhiều nước phương Tây, khi ai đó hắt hơi, nhiều người sẽ cầu phúc cho họ. Theo giải thích quan niệm mê tín về hắt hơi, từ hắt hơi trong tiếng Hy Lạp là “pneuma”, nghĩa là “linh hồn”. Theo quan niệm cổ xưa, hắt hơi là gần với cái chết. Do vậy, khi hắt hơi, nếu cầu phước lành sẽ ngăn linh hồn rời khỏi thân xác, đồng thời chặn ma quỷ xâm nhập vào. Một số nền văn minh như Hy Lạp coi móng ngựa là tấm bùa may mắn chống lại ma quỷ. Do vậy, người ta thường treo móng ngựa trước cửa nhà để bảo vệ gia đình khỏi quỷ dữ. Người Ai Cập cổ đại tôn sùng loài mèo, trong đó có cả mèo đen. Họ tin rằng, gặp mèo đen trên đường sẽ mang đến may mắn. Nhiều nước trên thế giới quan niệm con số 13 là con số không may mắn, xui xẻo. Do vậy, nhiều tòa nhà, thang máy không có số tầng 13.

Một quan niệm mê tín của người xưa khiến nhiều người bất ngờ là kiêng mở ô trong nhà. Cụ thể, người Ai Cập cổ đại coi mở ô trong bóng râm là một sự xúc phạm đến thần Mặt trời bởi hành động này sẽ làm che khuất ánh Mặt trời của thần Ra. Như vậy, họ sẽ không được thần linh che chở, bảo hộ. Thậm chí, gia đình có thể gặp xui xẻo, không còn sung túc. Người Ai Cập thời cổ đại cũng kiêng kỵ đi dưới một chiếc thang. Bởi họ quan niệm rằng, khi thang dựng lên, dựa vào tường sẽ tạo thành một hình tam giác. Nó trở thành một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất của người Ai Cập (giống như kim tự tháp). Nếu con người đi dưới chiếc thang thì sẽ phá vỡ biểu tượng và xúc phạm các vị thần. Quan niệm mê tín kỳ lạ này khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều người La Mã cổ đại tin rằng, nếu làm vỡ gương thì người đó sẽ gặp xui xẻo, bất hạnh trong suốt 7 năm như mắc phải bệnh tật, gặp phải điềm rủi nhưng không phải cái chết. Theo quan niệm của người Ai Cập, Assyria, Hy Lạp, nếu bạn làm rơi vãi muối thì hãy cầm một chút muối và ném qua vai trái để tránh xui xẻo. Tại nhiều nước phương Tây, khi ai đó hắt hơi, nhiều người sẽ cầu phúc cho họ. Theo giải thích quan niệm mê tín về hắt hơi , từ hắt hơi trong tiếng Hy Lạp là “pneuma”, nghĩa là “linh hồn”. Theo quan niệm cổ xưa, hắt hơi là gần với cái chết. Do vậy, khi hắt hơi, nếu cầu phước lành sẽ ngăn linh hồn rời khỏi thân xác, đồng thời chặn ma quỷ xâm nhập vào. Một số nền văn minh như Hy Lạp coi móng ngựa là tấm bùa may mắn chống lại ma quỷ. Do vậy, người ta thường treo móng ngựa trước cửa nhà để bảo vệ gia đình khỏi quỷ dữ. Người Ai Cập cổ đại tôn sùng loài mèo, trong đó có cả mèo đen. Họ tin rằng, gặp mèo đen trên đường sẽ mang đến may mắn. Nhiều nước trên thế giới quan niệm con số 13 là con số không may mắn, xui xẻo. Do vậy, nhiều tòa nhà, thang máy không có số tầng 13.