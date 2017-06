5 vụ mất tích kỳ bí nhất lịch sử loài người

Charles Kingsford Smith là một trong những phi công nổi tiếng thế giới với những chuyến bay từ Sydney đến London, từ Australia đến New Zealand. Tuy nhiên, năm 1935, trên đường từ London về Australia, phi công Charles gặp tai nạn ở Myanmar. Vụ mất tích của phi công này khiến giới chuyên gia đi tìm câu trả lời suốt nhiều thập kỷ. Cơ quan chức năng phát hiện ra khung dưới của chiếc máy bay. Người ta không tìm thấy bất cứ mảnh vỡ máy bay nào cũng như thi thể của phi công Charles. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những vụ mất tích kỳ bí nhất lịch sử. Henry Hudson là nhà thám hiểm nổi tiếng ở Bắc Mỹ. Ông từng được thuê để tìm ra tuyến đường từ phía Bắc đến châu Á. Tuy nhiên, ông đã một đi không trở lại. Ông biến mất không để lại một dấu vết ở vịnh James, Canada năm 1611. Một số người đưa ra giả thuyết rằng, ông bị một số thành viên thủy thủ đoàn giết cùng với những người khác. Giả thuyết khác suy đoán có thể ông bị thủy thủ đoàn bỏ lại ở vùng hoang dã, xa xôi của Canada. Nhạc sĩ Jim Sullivan đến từ Malibu, California, Mỹ, phát hành album đầu tay của mình UFO năm 1969. Không lâu sau đó, ông mang theo một cây đàn guitar và 120 USD trong túi rồi lái xe một mình đến Nashville. Tuy nhiên, nhạc sĩ Sullivan đã không đến nơi an toàn. Người ta tìm thấy xe của ông ở sa mạc New Mexico. Sullivan đã mất tích một cách bí ẩn, không để lại bất cứ dấu vết nào. Một số người suy đoán có thể ông bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Tàu Mary Celeste của Mỹ rời New York, Mỹ năm 1872. Đích đến của con tàu là thành phố Genoa ở Italy. Tuy nhiên, con tàu này đã không cập cảng Genoa như dự kiến. Chưa đầy 1 tháng sau khi tàu Mary Celeste khởi hành, người ta tìm thấy con tàu xấu số này trôi dạt ngoài khơi Đại Tây Dương. Con tàu Mary Celeste hoàn toàn trống rỗng không có một bóng người trong khi nhiều hàng hóa, thực phẩm trên tàu còn nguyên vẹn trong khi hầu hết giấy tờ và thiết bị định vị trên tàu đã biến mất, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của hành khách hay thủy thủ đoàn. Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng cho đến nay bí ẩn về con tàu này chưa được giải mã. Lionel Kenneth Phillip Crabb là một trong những sĩ quan biệt kích người nhái nhiều thành tích nhất của Hải quân Hoàng gia Anh (RNVR). Vào năm 1956, Crabb đến đăng ký phòng nghỉ tại khách sạn Sally ở Portsmouth cùng với một người có mật danh là Mr Smith, tên thật Ted Davies, được cho là người liên lạc của MI-6. Hai người rời khỏi khách sạn vào sáng sớm ngày 19/4. Sau đó, Mr Smith quay về trả tiền phòng khách sạn và thu dọn đồ đạc trong khi Crabb thì không thấy trở về. Theo một số tài liệu, Crabb đã thực hiện nhiệm vụ lặn xuống biển để do thám tình hình về một tàu tuần dương của Liên Xô. Sau khi lặn xuống biển, Crabb mất tích. Một số suy đoán điệp viên này bị giết hay đã đào tẩu sang Liên Xô hoặc Đức...

