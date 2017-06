5 nốt ruồi khắc chồng không thể không xóa bỏ

Điều may mắn nhất trong cuộc đời của một người đàn ông là lấy được một người vợ đảm đang, khéo léo, biết quan tâm, thấu hiểu và là người hỗ trợ đắc lực cho mình trong cuộc sống. Nhưng, nếu người phụ nữ có một trong những nốt ruồi khắc chồng sau thì nhất thiết phải xóa bỏ có như vậy mới không ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài vận của bạn đời. Ảnh: baomoi.com. Nốt ruồi ỏ tả gian môn: Gian môn chính là nếp nhăn ở đuôi mắt. Tả gian môn chính là đuôi mắt trái. Ảnh: meiguoshenpo.com. Trong tướng số học, gian môn được xem là cung hôn nhân, phía bên trái là tượng trưng cho người chồng. Nếu có nốt ruồi ở khu vực này sẽ ảnh hưởng xấu đến Phu Tinh, và thời gian khắc sẽ vào năm người phụ nữ 35 tuổi. Chính vì vậy nếu có nốt ruồi ở tả gian môn thì nhất định phải xóa bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận thế của bạn đời. Ảnh: image.baidu.com. Nốt ruồi ở cung Phúc Đức: Cung Phúc Đức nằm ở phần phía trên lông mày. Nếu có nốt ruồi xuất hiện ở cung Phúc Đức, thì người phụ nữ sở hữu nốt ruồi này sinh ra đã có tướng khắc phu. Nếu nốt ruồi nằm ở bên phải thì người phụ nữ sẽ lận đận trong hôn nhân, phải kết hôn vài lần. Nếu nằm ở bên trái, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của bạn đời. Ảnh: meiguoshenpo.com. Nốt ruồi ở cung mệnh: Cung mệnh là phần ở giữa hai lông mày, còn gọi là ấn đường. Nếu có nốt ruồi ở ấn đường, thì đa phần người phụ nữ sẽ phải trải qua hai lần đò, hơn nữa tình cảm vợ chồng cũng không mặn nồng, và họ có khó được một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Do đó, phụ nữ nên xóa bỏ nốt ruồi ở ấn đường. Ảnh: meiguoshenpo.com. Nốt ruồi ở môi: Phụ nữ có nốt ruồi ở môi thường có ham muốn tình dục rất lớn, người chồng thường không đáp ứng được, do đó họ thường có các mối quan hệ bên ngoài. Những người phụ nữ có nét tướng này cũng mang tướng khắc chồng bởi với vận đào hoa quá thịnh thì xung quanh họ không bao giờ thiếu đàn ông, điều này khiến cho mối quan hệ vợ chồng bất hòa, gia đình cũng khó mà hoàn thuận, yên ấm. Điều này ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của chồng. Ảnh: meiguoshenpo.com. Nốt ruồi ở cung tử tức: Cung tử tức nằm ở lệ đường (phía dưới mắt). Phụ nữ có nốt ruồi ở khu vực này cũng có tướng “khắc phu”, đây chính là nốt ruồi khắc phu điển hình, sự nghiệp của chồng họ sẽ không thuận lợi mà vô cùng trắc trở. Do đó, người nào sở hữu nốt ruồi ở vị trí thì nên xóa bỏ có như vậy mới không ảnh hưởng đến công danh, tiền đồ của bạn đời. Ảnh: meiguoshenpo. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

