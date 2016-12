5 con giáp nữ luôn mang lại phúc khí cho người khác phái

Đặc biệt, con gái tuổi Dậu còn mang lại cực nhiều may mắn cho người chồng khi kết hôn, giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp.

Cô gái tuổi Mão

Điều đặc biệt của cô nàng tuổi Mão là ngay từ lúc sinh ra đã gặp nhiều may mắn, về sau thế “vượng phu” rất mạnh. Không chỉ may mắn bao bọc con gái tuổi này mà những người thân thiết đi bên cạnh họ cũng được khí tốt che chở, lan truyền sự may mắn.

Cô gái tuổi Mão có thể nói là người hỗ trợ đắc lực các phương diện cho người yêu, nàng có khả năng đem lại vận may, giúp mọi chuyện thuận lợi và mối quan hệ tình cảm cũng luôn êm thấm, suôn sẻ.

Cô gái tuổi Dậu

Trong số những con giáp mang lại may mắn cho cha mẹ, không thể thiếu cô gái tuổi Dậu. Trẻ cầm tinh con Gà thông minh, tài giỏi, trong mệnh chứa Kim, tức tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Ngoài ra, trẻ còn mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho cha mẹ.

5 con giáp nữ này luôn mang lại phúc khí cho người khác phái.

Nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sinh con tuổi Dậu được ví như "hổ chắp thêm cánh', tài vận hanh thông thoáng đạt, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh vào các năm 2005 và 2017 mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho toàn gia đình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, phú quý.

Cô gái tuổi Hợi

Cô nàng tuổi Hợi này có vận nhân duyên với người khác phái rất tốt khiến họ cũng dễ dàng tìm thấy và thích nghi được tình yêu ở bất cứ đâu. Nguồn năng lượng may mắn xung quanh họ còn giúp ích rất nhiều cho người yêu bên cạnh, giúp đối phương dễ dàng vượt qua khó khăn và hai người luôn đồng lòng đồng sức để xây dựng mối quan hệ tình cảm.

Không chỉ đối với người yêu, ngay cả những người bạn khác phái bình thường xung quanh nàng cũng có thể “hưởng lây” vận may từ con giáp này.

Cô gái tuổi Ngọ

Cô nàng tuổi Ngọ có vẻ ngoài lôi cuốn, giọng nói hấp dẫn thu hút khiến đàn ông yêu mến, chú ý. Nhưng vẻ ngoài của họ mới chỉ là một phần. Quan trọng là tính cách và sự may mắn mà con giáp này mang lại.

Nàng tuổi Ngọ sống gần gũi, quan tâm đến mọi người, nên nếu ai là người yêu của nàng, cũng sẽ được quan tâm chu đáo, hỗ trợ trong cuộc sống, sự nghiệp. Sự chia sẻ của con giáp này với bạn bè cũng như người yêu của mình, khiến họ luôn có tiếng nói chung, tình cảm được sắt son, bền vững.

Cô gái tuổi Sửu

Cô gái thuộc con giáp này có tính cách dịu dàng, biết vun vén cho gia đình, có thế “vượng phu” mạnh, có năng lượng dồi dào phát triển, hỗ trợ chồng con. Nên nếu ai là người yêu, là chồng thì hãy yên tâm, đằng sau mình luôn có hậu phương vững chắc, không chỉ cùng san sẻ mà còn là trợ thủ đắc lực trên mọi lĩnh vực giúp hai người thành công, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).