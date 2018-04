5 con giáp mang mệnh “son” sinh ra đã rước tài lộc về cho bố mẹ

1. Tuổi Thìn

Ngay từ lúc lọt lòng, những em bé sinh năm Thìn đã được hưởng nhiều phúc khí, mang thân phận cao quý và được thần may mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh con giáp này vô cùng tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống.

Đặc biệt, những người sinh vào tháng 2, 3, 4, 7 và 8 cũng như ngày mùng 1, 10, 20, 30 (tất cả đều âm lịch) thì phúc càng thêm phúc. Vợ chồng sinh con tuổi Thìn hậu vận vô cùng tốt đẹp, giàu sang, sung túc và bố mẹ chỉ việc hưởng phúc.

2. Tuổi Dậu

Những em bé sinh tuổi Dậu đẻ ra đã có ánh hào quang và cao quý bủa vây, và nghiễm nhiên đem lại nguồn may mắn cực lớn cho cha mẹ.

Trẻ cầm tinh con Gà thông minh, tài giỏi, trong mệnh chứa Kim, tức tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Ngoài ra, trẻ còn mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho cha mẹ.

Đặc biệt, bố mẹ của người tuổi Dậu cũng được hưởng lây sự may mắn, gia đình thịnh vượng, càng về hậu vận càng sang giàu. Với những người làm kinh doanh, buôn bán, sinh con tuổi Dậu được ví như “hổ mọc thêm cánh”, tức tài vận tốt đẹp khiến người khác phải ghen tị.

Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh vào các năm 2005 và 2017 mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho toàn gia đình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, phú quý.

3. Tuổi Hợi

Sở dĩ người tuổi Hợi liên tiếp gặp những chuyện may mắn trong cuộc sống là do có Phúc tinh chiếu mệnh, chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ thành không có.

Đặc biệt những bé sinh vào ngày 8, 18, 28 âm lịch và các tháng 1, 2, 4, 9 và 11 trong năm thì cuộc sống càng sung sướng, gia đình trong ấm ngoài êm, tài vận thuận buồm xuôi gió và có số làm quan to, hưởng nhiều phúc lộc.Bé là nguồn tài lộc của gia đình, bố mẹ có con sinh tháng này sẽ trọn đời giàu sang, bình yên, may mắn.

4. Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ mang trong mình tính cách độc lập, hào sảng, phóng khoáng và vô cùng lạc quan, họ luôn biết cách biến thách thức trong cuộc sống của họ thành cơ hội để thể hiện sức sống mạnh mẽ, kiên cường của mình, đây cũng chính là con giáp tài phúc song toàn nhất trong 12 con giáp.

Những người tuổi Ngọ rất may mắn và thành đạt. Ngay cả khi không sinh ra trong gia đình giàu có, họ cũng luôn rất tham vọng bất kể là nam hay nữ. Điều đó mang lại hy vọng rất lớn cho gia đình.

Em bé thuộc con giáp này sẽ giúp gia đình sung túc, thịnh vượng. Mang đến phước lành cho gia đình, đặc biệt là những bé sinh năm 2014, thật sự có một tương lai rất hứa hẹn.

Trên đây là những con giáp theo tử vi có mệnh son nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi tướng số, nếu gia đình không sinh con tuổi này nhưng hợp tuổi với bố mẹ thì vẫn rất tốt đẹp nhé!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!