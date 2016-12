5 con giáp làm ăn thuận lợi, tiền tài đột phá năm 2017

Tuổi Thìn



Năm 2017 được đánh giá là một năm tràn ngập may mắn với những người cầm tinh con giáp này. Mọi nguồn thu nhập đều dễ dàng và nhiều hơn các năm trước. Nếu là nhân viên, bạn sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được cấp trên khen ngợi và nhờ đó bạn có cơ hội nhận được nhiều khoản tiền thưởng. Nếu là chủ một doanh nghiệp, bạn có thêm đối tác làm ăn, mở rộng được thị trường, vì thế doanh thu ngày một lớn mạnh.

Bởi vì năm sau con đường làm ăn của bạn rất tốt, bạn có thể nghĩ đến việc tham gia một số hoạt động đầu tư vào bất động sản. Vận may sẽ mang đến cho bạn thêm nguồn lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm may mắn nhất trong năm của bạn, vì thế nếu muốn đầu tư, kinh doanh gì thì hãy triển khai nhé.

Ảnh minh họa. Tuổi Sửu



Năm 2017, những người tuổi Sửu được nhiều ngôi sao tốt lành chiếu mệnh nên họ sẽ gặp may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tình cảm gia đình hòa thuận. Nguồn thu của người tuổi Sửu trong năm Đinh Dậu không chỉ đến từ tiền lương mà họ còn có khả năng kiếm một gia tài lớn bằng cách tham gia các hoạt động đầu tư. Với sự sáng suốt, tính cẩn thận cộng với vận may, chắc chắn họ sẽ làm nên việc lớn. Do đó, vấn đề tài chính không phải nghĩ ngợi gì, tiền tài lộc lá cả năm gặt hái nhiều may mắn.

Đây cũng là năm để Sửu lên đường trải nghiệm, những hành trình du lịch thú vị không chỉ mang lại cho bạn kiến thức mà còn cả may mắn trong tình bạn, tình yêu.

Tuổi Dậu

Tuy là năm tuổi nhưng tuổi Dậu năm 2017 lại tiến triển vô cùng tốt đẹp. Sự hỗ trợ của những ngôi sao may mắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thành công của tuổi Dậu. Tài chính rất tốt, mọi nguồn thu đều rất vượng. Nhìn chung họ hoàn toàn không phải lo lắng gì, chỉ cần nỗ lực hết sức thì có thể thành công ngoài mong đợi.

Năm tới là năm hợp tuổi làm ăn với những ai cầm tinh con Gà, nên mọi người hãy tận dụng tốt khoảng thời gian thuận lợi này nhé. Thế nhưng, trước mỗi quyết định đầu tư, các bạn nên phân tích thiệt hại, lợi nhuận cẩn thận để tránh bị thất thoát tiền bạc. Điều quan trọng tuổi Dậu cần nhớ là luôn nắm lấy cơ hội, đừng chờ đợi đến khi được hỏi mới nói rằng “tôi đã sẵn sàng”.

Tuổi Tuất

Trong cả năm 2017, người tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều khoản thu đáng kể vì thế lúc nào họ cũng rủng rỉnh tiền bạc và không bao giờ phải sống trong cảnh túng thiếu. Đây là một năm thuận lợi đối với tuổi Tuất, vì thế không chỉ suôn sẻ trong khoản tài chính, họ cũng dễ dàng phát triển trong công việc. Tuy nhiên, các bạn cần phải biết điểm dừng, đừng quá tham lam. Đặc biệt, trong năm tới, tuổi Tuất cần nhớ tránh tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm, có tính rủi ro cao.

Tuổi Ngọ

Nói đến những con giáp hợp tuổi làm ăn, tiền vào như nước trong năm 2017 thì không thể không để đến tuổi Ngọ. Bước sang năm mới, họ sẽ nhiều cơ hội kiếm tiền, thậm chí đó đều là những khoản tiền lớn. Tuy nhiên, họ cần phải cẩn trọng bởi tiền họ có thể kiếm được nhiều trong thời gian ngắn thì nó cũng có thể nhanh chóng ra đi.

Do đó, với mỗi khoản thu nhập gặt hái được trong năm tới, mọi người nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Quan trọng là bạn có ý thức tiết kiệm để tránh không phung phí tiền vào những thứ không cần thiết.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Nguồn video: VTC1.