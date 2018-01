4 con giáp thìn-tỵ-ngọ-mùi tình duyên như ý, nhiều lộc lá

Theo phong thủy, mỗi con giáp có những bảo bối của riêng mình nhằm thu hút tài lộc, gặp may mắn.

Sau đây là những bảo bối thu hút tiền tài cho 12 con giáp

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa. Theo phong thủy, hướng Tây Bắc có thể giúp những người tuổi Rồng giàu có. Để mang đến may mắn, họ nên bố trí một chậu nước với một vài bông hoa sen và những hòn non bộ ở góc Tây Bắc.



Đường tài vận của con giáp này vô cùng tốt. Không cần làm việc quá vất vả vẫn có tiền vào túi, nhưng bên cạnh thường có kẻ xấu giở trò mờ ám, từ đó cản trở con đường tài lộc của họ.

Tuổi Tỵ

Theo ngũ hành là thuộc mệnh Hỏa. Rắn tượng trung cho trí tuệ, nên người tuổi này thường thông minh, lanh lợi mà có con đường tài lộc rộng mở. Vì bản tính trời sinh thông minh, nhưng hành động lại theo cảm tính nên người tuổi Tỵ rất dễ mắc sai lầm, dẫn tới những sai lầm, đặc biệt là do khẩu nghiệp mà ra.

Những người cầm tinh con Rắn cần chú ý tới khu vực hướng Tây để thu hút tiền tài. Bên cạnh đó, người tuổi tị rất thích hợp đeo trang sức vàng, bạc và sử dụng các vật dụng bằng kim loại vì chúng sẽ mang đến sinh khí trong công việc và cuộc sống gia đình của bạn.

Theo quan niệm phong thủy, những món đồ trang sức bạc và vàng không chỉ đẹp mà còn mang đến may mắn. Người sinh năm Rắn sẽ luôn rủng rỉnh, dư dả tiền trong túi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngựa cũng giống như những người sinh năm Rồng hợp hướng Tây Bắc. Ở phía Tây Bắc của phòng ngủ, họ nên đặt một con cóc bằng đồng, nó sẽ đem đến may mắn cả trong tài chính và sự nghiệp.

Về tài lộc, cóc bằng đồng phong thủy có thể bảo vệ tài lộc trong nhà, tăng thêm phú quý, tiền tài cho gia chủ. Với cửa hàng hoặc công ty thì công việc sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn.

Về may mắn, thuận lợi: Cóc bằng đồng phong thủy còn mang lại may mắn trong công việc và cuộc sống cho gia chủ. Ngoài ra, cóc bằng đồng còn mang lại bình an, giúp cho gia chủ hóa giải được những vận khí xấu từ bên ngoài vào, gia chủ tránh được nhiều tai họa và nguy hiểm. Vì thế người ta hay dùng cóc phong thủy để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa.

Tuổi Mùi

Người sinh năm Mùi nên chăm chút đến hướng Bắc của mình. Tuổi này nên chọn đồ nội thất bằng gỗ gụ. Bạn nên đặt một hộp gỗ gụ đựng đồ liên quan đến nghề nghiệp của mình ở góc phía Bắc phòng làm việc để chuyện làm ăn được suôn sẻ, "đánh đâu thắng đấy".

Ví dụ như đầu bếp có thể đặt một con dao hoặc chiếc nồi phía trong. Với cách này, tài sản của người sinh năm con Dê sẽ sinh sôi, nảy nở.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!