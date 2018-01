4 con giáp thìn-tỵ-ngọ-mùi mặc áo màu này ắt hẳn cả năm may mắn

Theo quan niệm của người Việt Nam, những ngày đầu năm mới mang ý nghĩa khởi đầu cho sự may mắn, phú quý, thịnh vượng của cả năm. Chính vì vậy, việc lựa chọn trang phục cho những ngày đầu năm được khá nhiều người cân nhắc kỹ lưỡng. Nhất là đối với những người làm kinh doanh thì việc lựa chọn quần áo hợp phong thủy luôn là điều được họ lưu tâm hàng đầu.

Theo Ths.Nguyễn Huy Hoàng - chuyên gia Phong thủy chia sẻ, trong phong thủy, mọi đồ vật đều chịu sự chi phối của tiềm thức vũ trụ, âm dương ngũ hành. Do đó, sự tồn tại của màu sắc và hình dạng trang phục cũng là sự tồn tại của năng lượng. Màu sắc khác nhau sẽ có những năng lượng khác nhau. Hơn nữa, khi kết hợp với thời gian, không gian thì nguồn năng lượng sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Vào năm 2018 người tuổi Thìn có nguồn năng lượng mạnh mẽ và hoạt bát, giúp bạn dám đối diện với các thách thức và nắm lấy cơ hội ngày càng nhiều hơn. Làm gì cũng nghĩ một cách tích cực nhất, rất ít khi bi quan, tuyệt vọng.



Trong năm nay con giáp này như “biến mình”, họ dần biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán. Giao tiếp xã hội cũng nhiều hơn, nếu không có ai tìm mình thì các bạn cũng chủ động ra ngoài tìm gặp mọi người.

Màu sắc may mắn cho tuổi Thìn sẽ là màu hồng, cam, vàng.

Và con số may mắn đối với con giáp này là 0, 4.

Tuổi Tỵ

Trong năm 2018 này, do tác động của trường khí mà người tuổi Tỵ rất dễ tin người, hay phân tích phán đoán sự vật hiện tượng theo cảm tính, đó cũng là lý do làm tâm tư tình cảm của bạn không được tốt trong năm.

Điều này cho thấy tâm tư của bạn thay đổi rất thất thường, vui buồn khó lường, do đó mà cũng dễ mệt mỏi cáu gắt, ảnh hưởng xấu đến công việc, xử lý vấn đề không nhanh nhạy như trước, nhất là chuyện tình cảm. Vì thế, nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi hay phá tan tâm lý cũng như môi trường u ám xung quanh.

Màu sắc may mắn sẽ là màu ghi, hồng, xanh lá. Và con số may mắn sẽ là 2, 7.

Tuổi Ngọ

Trong năm nay, con giáp này luôn mong muốn đi đâu, làm gì cũng trở thành tiêu điểm, nên họ rất coi trọng những nơi đông người, thích được khen ngợi, thích đứng đầu. Chỉ cần mọi người quan tâm, coi trọng họ sẽ thể hiện hết mình, kể cả làm việc vất vả đến đâu.

Chính vì vậy mà người tuổi Ngọ sẽ không muốn người khác thấy điểm yếu của mình, và cũng sẽ không nhận lỗi dù biết là sai.

Màu sắc may mắn của tuổi Ngọ năm nay là màu nâu đỏ, xanh nước biển, xanh lá. Con số may mắn là số 2, 8.

Tuổi Mùi

Do tác động của trường khí trong năm nên người tuổi Mùi có mong muốn thành công khá mãnh liệt. Vì vậy, trong năm nay nếu muốn làm việc gì quan trọng cần lên kế hoạch thật chi tiết, phân tích ưu nhược điểm và cẩn thận tiến hành, mới có thể đạt được kết quả như ý muốn.

Do tâm lý hiếu thắng lên cao, lại không thích bị dây dưa nên bạn luôn có mong muốn thay đổi, cải biến điều gì đó. Sáng tạo, đổi mới là khẩu hiệu chính của bạn trong năm. Màu sắc may mắn của con giáp này trong năm 2018 sẽ là màu tím, cam, bạc. Con số may mắn sẽ là 0, 7.

Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo!