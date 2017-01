4 con giáp số sướng, cả đời không lo “cơm áo gạo tiền“

Trong 12 con giáp năm, vận mệnh may mắn có đến 8 phần, thì muốn sung sướng những tuổi này vẫn phải cố gắng nỗ lực hết sức mình.

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, những người cầm tin con Hổ không tự dưng mà giàu, họ chỉ là người vốn sinh ra đã mang trong mình ý chí hơn người, trước khi nghĩ đến những chuyện tiền nong, họ thường theo đuổi ước mơ đến cùng, không bao giờ nản chí, và khi cơ hội đến cũng rất biết cách nắm bắt. Đó chính là cách để tuổi Dần giàu lên, sự nghiệp phát triển hơn. Tài lộc của họ cực kỳ tốt, không những có nguồn thu chính mà các nguồn thu phụ cực cực tốt.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được mọi người đánh giá là khá lười biếng. Họ có thể dành cả ngày chỉ để ngồi nguyên một chỗ chơi điện tử, nghịch điện thoại. Họ luôn tìm mọi lý do để thoái thác công việc, nhưng một khi họ đã quyết tâm làm thì chắc chắn kết quả sẽ thành công hơn cả mức mong đợi.

Ảnh minh họa. Những người khác có thể phải mất 2 giờ mới hoàn thành công việc nhưng người tuổi Thìn chỉ cần trong vòng 1 giờ là mọi chuyện đâu vào đấy. Có thể nói, họ chỉ thể hiện mình trong thời khắc quan trong thôi, bởi chỉ lúc đó họ cho mọi người thấy được tài năng thực sự của bản thân. Vì thế đừng nghĩ họ ngồi chơi cả ngày mà kết luận họ là người vô dụng nhé



Tuổi Hợi

Sở dĩ người tuổi Hợi liên tiếp gặp những chuyện may mắn trong cuộc sống là do có Phúc tinh chiếu mệnh, chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ thành không có.

Đặc biệt trong 12 con giáp, những người sinh vào ngày 8, 18, 28 âm lịch và các tháng 1, 2, 7 và 8 trong năm thì cuộc sống càng sung sướng, gia đình trong ấm ngoài êm, tài vận thuận buồm xuôi gió và có số làm quan to, hưởng nhiều phúc lộc.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con giáp này có tố chất thông minh hơn người, tuy nhiên họ lại quá ngang tàng, bướng bỉnh, chỉ cần kiềm chế được tính khí nóng nảy này, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Họ luôn gặp được quý nhân phù trợ trong suốt cuộc đời của mình. Họ dễ dàng đạt được thành công, thu được tiền tài mà không cần phải tốn nhiều công sức.

Sức hấp dẫn của họ đặc biệt gây ấn tượng với những người khác giới, có lẽ vì thế người tuổi Tỵ dễ lấy được tiền từ túi người khác để chi trả cho nhu cầu của bản thân.