4 con giáp dễ bị tiểu nhân hãm hại trong năm 2018

Tuổi Thìn

Năm 2018 được cho là năm không nhiều may mắn với tuổi Thìn. Tất nhiên, vận may vẫn đến, chỉ là, trong may mắn có những rủi ro bạn phải gánh chịu và khá là mệt mỏi. Năm nay được gọi là Thin lâm tượng xung Thái Tuế.

Xung Thái Tuế tức là chịu nhiều xung đột, giao tranh, nhiều kẻ ghen ăn tức ở thậm chí chơi xấu, nhiều phiền muộn khó hóa giải.

Công việc có tốt cũng bị người khác ghen tị mà làm hỏng, nhiều người còn bực tức, không chịu cho bạn có cơ hội phất lên. Họ không đồng tình với những việc mà bạn đang làm.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu rạn nứt. Cần phải vô cùng khéo léo và tế nhị mới giữ được tình yêu thương này. Thứ hai, nếu trong tình yêu có người thứ ba xen vào, bạn phải tỉnh táo xác nhận. Không nên ghen tuông thái quá kẻo làm hỏng hết tình cảm, phí hoài công sức vun đắp bao lâu nay.

Để hạn chế điều không may mắn này, bạn nên tham gia các hoạt động xã hội, góp công góp sức từ thiện, để tránh được những điều xui xẻo không đáng có.

Tuổi Dậu

Vừa mới trải qua một năm bản mệnh đầy khó khăn và vất vả, tuổi Dậu lại bước vào năm 2018 với vận trình bị hại Thái Tuế. Vận thế cả năm tương đối kém.

Do năm 2018, Dậu Tuất tương hại, nên tuổi Dậu thường xuyên bị người khác hãm hại, quấy nhiễu, dễ phạm phải họa tiểu nhân, phạm phải thị phi, khó khăn thường không có quý nhân tương trợ, gặp bất lợi.

Khi có được cơ hội tốt, có được thành quả dễ bị người khác cướp mất, có lòng tốt ra tay giúp đỡ người khác thường bị hiểu lầm thậm chí bị người lấy oán trả ân, nhẹ thì bị tiểu nhân quấy phá, nặng thì dính kiện tụng, vì thế tuổi Dậu cần hết sức thận trọng.