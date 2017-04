3 con giáp tiền của ngập nhà khoảng cuối năm 2017

Trong dịp cuối năm, 3 con giáp này sẽ đại phát, gặt hái rất nhiều thành công, may mắn.

Tuổi Thân

Trong năm 2016, những người tuổi Thân gặt nhiều xui xẻo do phạm thái tuế, tuy nhiên bước sang năm 2017 mọi thứ sẽ khởi sắc vô cùng, họ sẽ đón nhận nhiều niềm vui về tiền bạc.

Tuổi Thân là mẫu người luôn kiên quyết, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn để đạt những gì họ muốn. Đồng thời họ sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp của quý nhân nên mọi thứ cực kỳ hanh thông. Tương lai trong năm 2017 của con giáp này vô cùng sán lạn.

Ảnh minh họa. Tuổi Thìn



Vận may của người tuổi Thìn được phục hồi và nhận được nhiều may mắn, tài lộc so với một năm ảm đạm 2016. Nhờ có quý nhân phù trợ cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình giúp cho con đường sự nghiệp công danh của bạn lên như diều gặp gió.

Tuy nhiên sẽ có khá nhiều người ghen tỵ với thành công của bạn, do đó người tuổi Thìn cần thận trọng trong từng câu nói, ứng xử ôn hòa khi trò chuyện với người khác.

Tuổi Tỵ

Năm 2017 hứa hẹn là năm cực kì bội thu đối với những bạn cầm tinh con rắn. Thần Tài sẽ là vị thần hộ mệnh luôn đồng hành cùng tuổi Tỵ mọi lúc, mọi nơi. Vận may về tiền bạc cứ lũ lượt tìm đến tuổi Tỵ. Các cơ hội đầu tư, kinh doanh luôn thênh thang, rộng mở đối với con giáp đa tài này.

Năm nay dù bạn có thỏa sức mua sắm đến đâu thì túi tiền của bạn sẽ vẫn luôn được lấp đầy bằng rất nhiều khoản thu nhập khác nhau. Giấc mơ về một ngôi nhà của riêng mình hay xe "xịn" sẽ không còn quá xa vời, chỉ cần tuổi Tỵ thận trọng trong từng hành động, con đường trở thành đại gia của bạn sẽ trở nên ngắn hơn lúc nào hết.