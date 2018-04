3 con giáp thông minh xinh đẹp đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ

Nàng Dần

Phụ nữ tuổi Dần thường là những người có học vấn cao, thông minh, sắc sảo, lại vô cùng để ý đến vẻ bề ngoài. Đây là con giáp sở hữu cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn vẻ đẹp trí tuệ. Nàng tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ và cuốn hút, khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Không những xinh đẹp, cô nàng tuổi Dần này còn rất thông minh, tài giỏi, họ không chịu an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho mình. Cô nàng này thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không bị gò bó bởi bất kì điều gì. Ngoài thời gian làm việc, cô nàng tuổi Dần cũng đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng chi trả số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp.

Ảnh minh họa. Nàng Dậu



Phụ nữ tuổi Dậu vô cùng khôn ngoan, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Họ có lý tưởng sống, biết cách khiến bản thân trở nên đặc biệt, cá tính nhưng vẫn chan hòa với mọi người. Chính nhờ đức tính này nên Dậu dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, gặt hái vô số thành công khi còn khá trẻ. “Tuổi trẻ tài cao” chính là câu nói đúng nhất khi nhắc đến Dậu.

Dù giàu có, xinh đẹp và quyến rũ nhưng Dậu không hề tỏ ta khinh người hay có thái độ trịch thượng. Khi chọn chồng, nàng chỉ cần đối phương yêu thương chân thành và có thể hiến họ ngưỡng mộ, kính trọng là đủ. Chính vì thế, ai may mắn làm chồng nàng Dậu chắc chắn sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Nàng Ngọ

Ngọ là con giáp có phúc phần, cuộc đời họ luôn êm đềm, may mắn và bình yên. Phúc phần của Ngọ không chỉ giúp họ sống thanh thản, an nhàn mà còn giúp chồng con được nhờ cậy, may mắn lây. Đàn ông lấy được vợ tuổi Ngọ sẽ như hổ mọc thêm cánh, công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm.

Lúc này, Ngọ sẽ là cánh tay trái đắc lực cho chồng trong công việc và khiến chồng được tự hào hãnh diện với mọi người vì có được người vợ hoàn hảo vừa khéo việc nhà lại đảm việc nước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm