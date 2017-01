3 con giáp rất dễ phất thành đại gia năm 2017

Vận may luôn là thứ khó dò nhất, nhưng lại thần kì vô cùng, có thể chuyển nguy thành an, đem cuộc sống xui xẻo kéo lên khỏi vực thẳm, đem kẻ nghèo mạt thành phú ông bạc tỉ. Nhưng mặc kệ vận may tốt như thế nào thì bạn cũng cần làm việc thì vận may mới có thể phát huy. Xem tử vi phía dưới đây để biết những con giáp nào được thần may mắn ưu ái nửa đầu năm Đinh Dậu này nhé.

Tuổi Tỵ – Thần Tài gõ cửa

Những ai cầm tinh con Rắn có thể sống vô tư, vô lo vô nghĩ về chuyện tiền bạc trong năm 2017 này. Có thể trút được bao phiền muộn về vấn đề tiền bạc trong năm nay, vì vậy mà năm 2017 được cho là một năm khá thoải mái đối với những bạn tuổi Tỵ.

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất kỳ lúc nào trong năm. Hãy chuẩn bị để đón nhận niềm vui suốt một năm. Ngoài ra, các công việc, dự định, kế hoạch của bạn đều thực hiện được trong năm tới nhờ khả năng tài chính dư giả.

Bạn có thể được thăng quan tiến chức, và có được một sự thu nhập khá cao trong năm nay.

Tuổi Tý năm nay tưng bừng đón lộc. Tuổi Tý



Vận may của tuổi Tý được phục hồi. Bạn lấy lại thế quân bình để phát triển. Trưng bày cóc ba chân ngậm đồng xu hoặc một tô vàng thỏi và đồng xu để tăng cường vận may về tài lộc. Người tuổi Tý hưởng vận may về danh vọng. Vận may về danh vọng thậm chí sẽ tốt hơn nếu bạn trưng bày phượng hoàng ở khu vực phía Nam của ngôi nhà. Bên cạnh đó, Năm 2017 của người tuổi Tý sẽ phải đối diện với sự thất thoát về tài chính và trộm cắp. Phải đặt một cặp phục khuyển ở cửa chính.

Công danh vẫn còn ở mức trung bình và khó mà lên đến tột đỉnh của danh vọng, nếu có cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, không được vững chắc và lâu bền. Tuy công danh không sáng tỏ lắm, nhưng có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếo có chí sáng suốt và biết nhận định, gia đạo tuy có một vài khe khắt, nhưng sau cùng được ấm êm , cuộc đời ít bị trở ngại về vấn đề gia cảnh, số trùng phùng, được nhiều mến thương, không đến nỗi phải bận tâm cho lắm về vấn đề này.

Muốn làm ăn cho vững vàng khỏi sợ bị thất bại liên miên, làm hao hụt tiền bạc, làm cho gia cảnh thêm phần túng thiếu. Sự làm ăn cũng liên quan đến cuộc sống rất nhiều, cho nên trong vấn đề làm ăn, hùn hạp hay tự mình đứng ra gánh vác. Sự lựa chọn người làm công hay giúp đỡ công việc cũng rất cần thiết cho sự hợp tuổi, hợp tình. Có khi gặp tuổi kỵ, bạn phải mang lấy thất bại. Vậy muốn làm ăn cho phát đạt và thâu nhiều kết quả, bạn cần lựa những tuổi này: Giáp Tý, Bính dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Nhâm Thân. NHững tuổi này rất hạp với tuổi Giáp Tý của bạn. Nên tìm những tuổi này mà làm ăn thì phấn chấn và phát đạt mạnh mẽ.

Tuổi Mùi

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng này, tuổi Mùi có một đầu năm đầy ắp những điều ngọt ngào và hứng khởi chờ đợi phía trước. Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bạn trong công việc suốt thời gian qua được đền đáp xứng đáng bằng một vị trí công việc cao hơn, đãi ngộ hấp dẫn hơn đồng thời bạn sẽ có thêm nhiều không gian để phát huy mọi khả năng của mình.

Chưa hết, chuyện tình cảm với thật nhiều cung bậc cảm xúc dễ thương cũng mang đến cho bạn những phút giây thăng hoa, hạnh phúc vô cùng. Trái với chuyện tình cảm ảm đạm năm trước, nửa đầu năm này bạn sẽ được trải nghiệm những cảm giác vô cùng mới lạ và tuyệt vời mà một nửa của bạn dành cho mình. Rất có thể bạn sẽ có một happy ending trong tương lai gần sắp tới này đấy. Cùng đón chờ những niềm vui hân hoan vô cùng đáng yêu này của năm Đinh Dậu nhé.