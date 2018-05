3 con giáp muốn giàu có thì phải chăm đi làm từ thiện

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thuộc con giáp giàu có nhờ từ thiện nếu họ làm việc này càng nhiều càng tốt. Vì thế, đừng quên thường xuyên đi chùa, hành thiện tích đức để có cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Những người này luôn hướng thiện, có ý thức trong việc giúp đỡ người khác khi hoạn nạn khó khăn. Họ làm việc gì cũng phải làm đến cùng và thực sự hết lòng, không vụ lợi cho bản thân. Người tuổi Tuất hiểu rằng chỉ có bao dung, tha thứ mới mang lại an vui.

Cũng nhờ vậy, Tuất luôn được nhiều người yêu mến, tình nguyện san sẻ kinh nghiệm và bài học quý báu để bạn có thể thành công trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa. Tuổi Hợi



Trong danh sách những con giáp có số mệnh phú quý thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Hợi. Trời sinh họ vốn mang nhiều phước lành và dễ dàng gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, đối với tiền tài, tuổi Hợi lại được chiếu cố đặc biệt hơn tất cả. Có những người không hạnh phúc trong tình cảm hay luôn khổ tâm, phiền não về chuyện gì đó nhưng tuyệt đối không bao giờ phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Tuổi Hợi là con giáp có nhiều phúc đức nhất, họ luôn gặp được nhiều quý nhân và luôn giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cuộc sống của những người tuổi Hợi rất dễ mất cân bằng, họ sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn, tuy nhiên chỉ cần biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn. Nhìn chung, cuộc đời của tuổi Hợi khá bằng phẳng và suôn sẻ, họ không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ năng động, vui vẻ, nhiệt tình, ăn nói khéo léo, trở thành nguồn năng lượng tích cực thu hút nhiều người. Trong công việc, bạn là người năng động, nhiệt tình, làm việc gì cũng hết mình, nghĩ cho lợi ích tập thể hơn là bản thân.

Vốn là người giàu tình cảm, trọng nghĩa khí, nên một lời nói ra nhất định phải cố gắng làm cho bằng được. Bạn cũng không thích nhờ dựa hay phụ thuộc quá vào ai vì việc đó đồng nghĩa với sự bị động, khó chịu, bức bối.

Bạn rất xem trọng danh dự và chữ tín nên luôn nỗ lực hết sức trong công việc. Nếu vô tình mắc sai lầm, bạn sẽ dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho bất cứ ai. Những người tuổi này cũng là người chăm chỉ hành thiện tích đức, siêng năng đi chùa nên tâm lúc nào cũng thanh thản, không sân si.

Trong 1 năm tới, người cầm tinh con Ngựa sẽ có 2 sao “Kim Hưng” và “Tả Phụ” chiếu sáng, vận khí của họ sẽ được thăng tiến.

Công việc càng ngày càng thuận lợi, chức vụ ngày càng được nâng cao, thu nhập sau một đêm sẽ tăng vọt.

Ngoài ra, tiền tài trong không chỉ trong 1 năm mà đến 3 năm này như một cơn vũ bão, nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận.

Đặc biệt, khi đối diện với “cơn bão” tài vận này, những người tuổi Ngọ nên tỉnh táo để tiền “đẻ” thêm tiền chứ đừng quá chìm đắm trong sự giàu có mà mất đi cơ hội làm giàu.

Tuổi Thìn

Vốn dĩ tuổi Thìn luôn mang trong mình dòng máu dũng cảm và liều lĩnh, họ có tính cách mạnh mẽ, độc lập và sẵn sàng đương đồi với mạo hiểm để đạt được điều mình mong muốn. Rồng là tượng trưng cho sự quyền lực và giàu có, vì vậy những người tuổi Thìn luôn được ban nhiều phước lành từ khi mới sinh ra, và việc họ có giữ vững được phúc đức đó hay không là nhờ vào cách sống của mình. Nhưng nhìn chung, những người tuổi Thìn thời tuổi trẻ khá vất vả, chật vật nhưng sau cùng họ sẽ được toại nguyện về mọi thứ. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, tuổi Thìn rất dễ đánh cược với cuộc đời của mình, nhưng may mắn trời ban cho họ nhiều may mắn nên làm việc gì cũng thành công. Chẳng may có thất bại thì cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Sau 40 tuổi, công danh sự nghiệp đều ổn định vững chắc, bên cạnh đó, gia đạo cũng an yên sung túc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm