3 con giáp lâm tượng phá thái tuế, đề phòng rủi ro trong năm 2018

Tuổi Mùi

Trong năm Mậu Tuất này, người tuổi Mùi lâm tượng Phá Thái Tuế, mang điềm phá hoại, vận trình lưu niên bị vây bởi từ “Phá”, phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm và sức khỏe đều bị vây hãm, phá hoại, trắc trở.

Mặc dù được các cát tinh như Thiên Đức, Bát Tọa, Phúc Tinh củng chiếu, nhưng khó cản sát khí của Thái Tuế và các hung tinh Câu Giảo, Thiên Hình, Phục Binh, Quyển Thiệt và Quả Tú. Nhìn chung, vận trình tổng quan ám tàng hung vận, cần hết sức thận trọng.Về sự nghiệp, hành sự tỉnh táo, cần chủ động xông xáo, động mới sinh tài, an phận thủ thường chỉ giậm chân tại chỗ, công danh khó tiến, quan lộ khó sáng. Luôn trong trạng thái đề phòng tiểu nhân quấy phá, nghiêm cẩn giữ mình trong những tình huống cấp bách hoặc mờ ám. Chọn lối đi riêng, không a dua theo đám đông sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng.Sát khí từ cục diện Phá Thái Tuế còn gây ra thị phi quan trường, mâu thuẫn về quan điểm, lợi ích kinh tế với lãnh đạo, cấp trên. Hậu quả gián tiếp là sức khỏe suy yếu, đau đầu liên miên, ăn không ngon, ngủ không yên. Hậu quả trực tiếp là tổn hao tiền của, bị thế lực đen tối vây hãm, bị hãm hại.Về tài lộc, trong năm Thiên can Thái Tuế Mậu Thổ lộ xuất Kiếp Tài, gây ra tình trạng phá tài, hao tốn tiền của, phá sản. Nguyên nhân rất nhiều, có thể vì cố chấp, nóng vội, nghe lời nịnh nọt, quá tin tưởng vào bạn bè, người quen, thậm chí là anh chị em trong họ hàng… Sự nghiệp cạnh tranh không ngừng, thị phi đầy rẫy, lắm chuyện đa đoan. Nhắc nhở tuổi Mùi tránh xa đám bạn chỉ biết đến tiệc tùng, rượu chè, lúc nhiều tiền thì vây xung quanh xu nịnh, khi hết tiền tỏ mặt làm ngơ.Chính Tài ổn định hơn Thứ Tài, thu nhập kiếm được trong năm chủ yếu dựa vào năng lực bản thân, không cầu may mắn. Hạn chế đầu tư mạo hiểm, bỏ ngay tâm lý “ăn xổi ở thì”, phải tính đi đường dài thì tiền của mới bền.Phương diện tình cảm, với những ai có đời sống tình cảm không kiên định, Phá Thái Tuế khiến nó lập tức bị rạn nứt, đổ vỡ. Với người có tình cảm ổn định hơn, ảnh hưởng cục diện này không mạnh nhưng lại có Quả Tú hung tinh lấn át, dễ nảy sinh tình cảm ngoài luồng, vướng vào tình tay ba rắc rối. Người độc thân có thể gặp được mối lương duyên ở nơi xa.Về mặt sức khỏe, bản mệnh chú ý đề phòng các bệnh về gan, đường hô hấp, hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, lưu tâm đặc biệt tới yếu tố tâm lý. Đừng vì áp lực cuộc sống, tiền bạc, tình cảm mà suy nghĩ tiêu cực, khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật...