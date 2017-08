3 cách đặt giường ngủ giúp bạn rũ bỏ vận đen, thu hút tài lộc

Giường là phần quan trọng nhất trong phòng ngủ, nó sẽ quyết định rất lớn đến mặt phong thủy của căn phòng giúp tăng năng lượng cho bạn đấy. Dưới đây là 3 vị trí đặt giường ngủ khác nhau cho bạn lựa chọn.

Đặt hơi chéo so với cửa ra vào

Ảnh minh họa.

Khi bố trí giường ngủ, bạn nên đặt phần đầu sát vào tường và chéo so với cửa ra vào. Việc đặt sát vào tường sẽ giúp bạn có cảm giác vững chắc và an toàn khi ngủ. Còn về phần cửa, cửa ra vào được xem là nguồn năng lượng có thể đi vào căn phòng, vì vậy, khi đặt giường ngủ chéo cửa ra vào sẽ giúp bạn có cảm giác an toàn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.