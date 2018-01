12 con giáp nên mặc áo màu gì để cả năm may mắn, tiền tiêu thả ga

Tuổi Tý sinh vào năm 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Người tuổi Tý sang năm 2018 sẽ luôn hưởng thụ được mặt tích cực của cuộc sống.

Năm 2018 vận mệnh của con giáp này khá tốt, không chỉ tự do tự tại, tâm thế bình yên mà bạn còn gặp khá nhiều may mắn trong công việc, tình duyên. Trong năm luôn cảm thấy tự tại, thoải mái, dù những thứ có thể là nhỏ nhặt với người khác nhưng cũng có thể làm bạn vui cả ngày.

Những ngày đầu năm Mậu Tuất, Tý nên mặc trang phục màu đen, xám, trắng để hút vận may về mình.

2. Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sinh vào năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Bước sang năm 2018, tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực trong cuộc sống, không còn bị công việc cuốn đi mà quên hưởng thụ như năm 2017 vừa qua.

Năm nay với bạn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chậm rãi, dù bận rộn đến đâu bạn cũng tạo ra niềm vui trong công việc, không để bản thân bị lao lực. Và đừng quên mặc những trang phục màu bạc, kem và vàng dịp Tết Nguyên Đán để tăng may mắn cả năm nhé.

3. Tuổi Dần

Tuổi Dần sinh vào năm 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Năm 2018 tới đây, mọi việc đến với bạn đều rất nhẹ nhàng, tự tại, hầu như không có gì làm bạn cảm thấy phiền nhiễu. Xét tổng thể, đây là năm khá thuận lợi, không phải chịu vất vả.

Màu may mắn của Dần trong năm Mậu Tuất là đen, xanh lá, xanh dương.

4. Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh vào năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. Vào năm 2018 khả năng trực giác và năng lực biểu đạt của người tuổi Mão khá nhạy bén, bạn trở nên nói nhiều hơn, trình bày mạch lạc rõ ràng hơn quan điểm của mình.

Sự khôn khéo, nhạy bén của Mão sẽ có cơ hội tận dụng triệt để, giúp họ đạt được thành công trong sự nghiệp trong năm nay. Mão hãy nhớ khoác lên mình trang phục màu tím, hồng, xanh lá ngày đầu năm để vận số thêm vượng.

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh vào năm 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Vào năm 2018 người tuổi Thìn có nguồn năng lượng mạnh mẽ và hoạt bát, giúp bạn dám đối diện với các thách thức và nắm lấy cơ hội.

Để đón chào những điều tốt đẹp đến với mình. Hồng, vàng, cam chính là màu sắc trang phục giúp bạn thêm năng lượng, nhựa sống trong năm 2018.

6. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh vào năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Vào năm 2018 do tác động của trường khí trong năm mà người tuổi Tỵ dễ tin người, hay phân tích phán đoán sự vật hiện tượng theo cảm tính, đó cũng là lý do làm tâm tư tình cảm của bạn không được tốt trong năm.

Nhằm hạn chế vạ thị phi án ngữ, Tỵ hãy mặc quần áo hay dùng phụ kiện mà hồng, xanh lá và ghi.

7. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh vào năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Vào năm 2018 người tuổi Ngọ luôn muốn mình thành tiêu điểm, nên rất coi trọng những nơi đông người, thích được khen ngợi, thích đứng đầu.

Bớt ảo tưởng về bản thân, sống thực tế và mặc quần áo màu nâu, xanh lá, xanh nước biển là cách giúp Ngọ có cuộc sống bình yên, vui vẻ.

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh vào năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Năm 2018 này, tuổi Mùi có dã tâm mong thành công mãnh liệt. Tốt nhất nên cân nhắc kỹ càng trước mọi quyết định nào đó. Tuy nhiên, chính vì khá bảo thủ, cá tính mà Mùi dễ bị người khác ganh ghét, thậm chí hãm hại khiến con giáp này lao đao. Để cải thiện vận mệnh, đón may mắn vào nhà Mùi nên chọn quần áo màu tím, cam, bạc để du xuân đón Tết.

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh vào năm 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. Người tuổi Thân năm nay không muốn người khác can dự vào việc của mình, mong muốn tự lực cánh sinh, tự làm nên nghiệp lớn.

Mặt khác do nhận tác động của trường khí trong năm, bạn có xu hướng “có mới nới cũ” khá rõ rệt, làm gì cũng tỏ ra nhiệt tình được chốc lát, rồi sau đấy bỏ bẵng không quan tâm, làm cho nhiều người thất vọng.

Màu đen, vàng, xám chính là màu sắc may mắn của Thân năm Mậu Tuất.

10. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sinh vào năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005. Vào năm 2018 các bạn khá bận rộn và vất vả, trong lòng cũng luôn cảm thấy bất an, mọi việc không như ý.

Bước sang xuân Mậu Tuất, Dậu hãy buông bỏ bớt những gánh nặng khỏi vai và học cách yêu lấy bản thân để tận hưởng cuộc sống. Dậu cũng đừng quên khoác lên mình trang phục màu nâu, cam để tăng vận khí.

11. Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sinh vào năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Năm 2018, tuổi Tuất trở nên ổn định, thận trọng và điềm tĩnh hơn, tạo cho mọi người cảm thấy yên tâm, đáng tin hơn, vì thế mà cũng nhiều người tìm đến bạn để nhờ vả.

Chỉ cần tâm an nhất định đời bạn sẽ may mắn, hạnh phúc. Màu sắc may mắn những ngày đầu xuân của Tuất chính là đỏ, bạc và vàng.

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh vào năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007. Năm 2018, do tác động làm bạn giảm độ nhiệt tình và hăng hái, nên không đủ dũng cảm để thực hiện ý tưởng. Bề ngoài, bạn tỏ ra nghiêm túc làm cho ít người dám gần, từ đó tạo nên rào cản trong công việc.

Màu vàng, xám, đen sẽ giúp vận mệnh của Hợi phất lên phơi phới, khiến ai cũng ganh tỵ.