10 trường hợp tử vong vì nguyên nhân kỳ cục nhất TG

Nhà soạn kịch Aeschylus nổi tiếng với việc tử vong do rùa rơi trúng đầu. Nguyên nhân là do một con đại bàng khi bắt được rùa có thói quen tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá. Do tưởng đầu hói của Aeschylus là hòn đá nên đã dẫn đến cái chết kỳ lạ của ông. Đây là một trường hợp tử vong vì nguyên nhân kỳ cục nhất thế giới. Sau khi thua trận trong cuộc Chiến tranh Hoa hồng, George Plantagenet bị khép vào tội chết. Plantagenet đã xin anh trai là vua Edward IV cho được chết đuối trong một thùng rượu nho lớn – loại đồ uống ưa thích của ông. Hans Steininger (Áo) nổi tiếng với bộ râu dài nhất thế giới (gần 1,5 m). Cũng chính vì bộ râu này mà ông mất mạng. Cụ thể, năm 1567, khi xảy một vụ hỏa hoạn tại thị trấn nơi ông sống, do vội vàng chạy thoát thân mà ông quên mất việc phải cuộn gọn gàng bộ râu mình lại để dễ dàng di chuyển. Do vậy, ông đã mất thăng bằng vì dẫm phải bộ râu của mình dẫn đến bị trượt ngã, gãy cổ và tử vong ngay lập tức. Năm 1871, luật sư Clement Vallandigham bào chữa cho thân chủ bị kết tội bắn chết người trong một cuộc ẩu đả ở quán rượu. Vallandigham lập luận rằng chính Myers đã vô tình tự tay bóp cò trong lúc rút khẩu súng ra khỏi vị trí bên đầu gối. Để có sức thuyết phục hơn, Vallandigham đích thân diễn lại cảnh “bắn nhầm” đó nhưng không may chạm vào cò súng dẫn đến viên đạn xuyên thẳng qua tim ông dẫn đến cái chết kỳ cục của luật sư này. Nhờ màn "minh họa" của Vallandigham mà thân chủ của ông được tuyên trắng án. Năm 1927, Isadora Duncan tử vong vì chiếc khăn quàng cổ bằng lụa bị cuốn vào bánh xe ô tô. Hậu quả là cô bị rơi khỏi xe và bị kéo lê trên con đường lát đá cuội trước khi tài xế dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc của cô vài mét. Duncan bị thắt cổ và tử vong trước khi cấp cứu đến. Bobby Leach nổi tiếng lịch sử vì nguyên nhân tử vong khá kỳ cục. Theo đó, khi đang dạo bước trên đường phố New Zealand, Leach bất ngờ dẫm phải vỏ cam và trượt chân ngã. Hậu quả là ông bị gãy chân, phải phẫu thuật cắt bỏ. Sau ca mổ trên, ông chết vì những biến chứng phức tạp. Năm 1911, Jack Daniel - nhà chế rượu whiskey nổi tiếng ở bang Tennessee (Mỹ) đã đi làm sớm hơn mọi ngày. Do muốn mở két sắt nhưng không làm sao nhớ ra nổi mật mã riêng nên trong cơn tức giận ông đã đá chân liên tục vào chiếc két dẫn đến hoại tử và qua đời sau đó. Nhà quý tộc kiêm nhà thiên văn học nổi tiếng người Đan Mạch Tycho Brahe chết vì nhịn đi tiểu quá lâu khi tham gia một bữa tiệc năm 1601. Ông Brahe đã cố gắng nhịn đi tiểu bởi thời đó việc rời bàn tiệc giữa lúc đang vui bị coi là hành động thô lỗ, mất lịch sự. Cũng chính vì vậy mà bọng đái của ông bị vỡ. 11 ngày sau, nhà thiên văn học qua đời. Nhà thơ Lý Bạch nổi tiếng của Trung Quốc tử vong vì cố nhoài người ôm lấy bóng trăng phản chiếu nơi dòng sông Dương Tử trong lúc say rượu dẫn đến ngã khỏi thuyền và chết đuối. Diễn viên hài Dick Shawn chết ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn. Ông bị trụy tim ngay trên sân khấu nhưng do được phát hiện quá trễ nên nam diễn viên đã qua đời.

Nhà soạn kịch Aeschylus nổi tiếng với việc tử vong do rùa rơi trúng đầu. Nguyên nhân là do một con đại bàng khi bắt được rùa có thói quen tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá. Do tưởng đầu hói của Aeschylus là hòn đá nên đã dẫn đến cái chết kỳ lạ của ông. Đây là một trường hợp tử vong vì nguyên nhân kỳ cục nhất thế giới. Sau khi thua trận trong cuộc Chiến tranh Hoa hồng, George Plantagenet bị khép vào tội chết. Plantagenet đã xin anh trai là vua Edward IV cho được chết đuối trong một thùng rượu nho lớn – loại đồ uống ưa thích của ông. Hans Steininger (Áo) nổi tiếng với bộ râu dài nhất thế giới (gần 1,5 m). Cũng chính vì bộ râu này mà ông mất mạng. Cụ thể, năm 1567, khi xảy một vụ hỏa hoạn tại thị trấn nơi ông sống, do vội vàng chạy thoát thân mà ông quên mất việc phải cuộn gọn gàng bộ râu mình lại để dễ dàng di chuyển. Do vậy, ông đã mất thăng bằng vì dẫm phải bộ râu của mình dẫn đến bị trượt ngã, gãy cổ và tử vong ngay lập tức. Năm 1871, luật sư Clement Vallandigham bào chữa cho thân chủ bị kết tội bắn chết người trong một cuộc ẩu đả ở quán rượu. Vallandigham lập luận rằng chính Myers đã vô tình tự tay bóp cò trong lúc rút khẩu súng ra khỏi vị trí bên đầu gối. Để có sức thuyết phục hơn, Vallandigham đích thân diễn lại cảnh “bắn nhầm” đó nhưng không may chạm vào cò súng dẫn đến viên đạn xuyên thẳng qua tim ông dẫn đến cái chết kỳ cục của luật sư này. Nhờ màn "minh họa" của Vallandigham mà thân chủ của ông được tuyên trắng án. Năm 1927, Isadora Duncan tử vong vì chiếc khăn quàng cổ bằng lụa bị cuốn vào bánh xe ô tô. Hậu quả là cô bị rơi khỏi xe và bị kéo lê trên con đường lát đá cuội trước khi tài xế dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc của cô vài mét. Duncan bị thắt cổ và tử vong trước khi cấp cứu đến. Bobby Leach nổi tiếng lịch sử vì nguyên nhân tử vong khá kỳ cục . Theo đó, khi đang dạo bước trên đường phố New Zealand, Leach bất ngờ dẫm phải vỏ cam và trượt chân ngã. Hậu quả là ông bị gãy chân, phải phẫu thuật cắt bỏ. Sau ca mổ trên, ông chết vì những biến chứng phức tạp. Năm 1911, Jack Daniel - nhà chế rượu whiskey nổi tiếng ở bang Tennessee (Mỹ) đã đi làm sớm hơn mọi ngày. Do muốn mở két sắt nhưng không làm sao nhớ ra nổi mật mã riêng nên trong cơn tức giận ông đã đá chân liên tục vào chiếc két dẫn đến hoại tử và qua đời sau đó. Nhà quý tộc kiêm nhà thiên văn học nổi tiếng người Đan Mạch Tycho Brahe chết vì nhịn đi tiểu quá lâu khi tham gia một bữa tiệc năm 1601. Ông Brahe đã cố gắng nhịn đi tiểu bởi thời đó việc rời bàn tiệc giữa lúc đang vui bị coi là hành động thô lỗ, mất lịch sự. Cũng chính vì vậy mà bọng đái của ông bị vỡ. 11 ngày sau, nhà thiên văn học qua đời. Nhà thơ Lý Bạch nổi tiếng của Trung Quốc tử vong vì cố nhoài người ôm lấy bóng trăng phản chiếu nơi dòng sông Dương Tử trong lúc say rượu dẫn đến ngã khỏi thuyền và chết đuối. Diễn viên hài Dick Shawn chết ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn. Ông bị trụy tim ngay trên sân khấu nhưng do được phát hiện quá trễ nên nam diễn viên đã qua đời.