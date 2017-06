10 sự thật gây ngạc nhiên đất nước và con người Qatar

1. Quốc gia có tuổi đời chưa đầy 50 năm. Qatar chính thức trở thành một quốc gia độc lập năm 1971, sau thời gian làm một lãnh thổ bảo hộ thuộc Anh vào đầu thế kỷ 20. Trước đó, lãnh thổ này nằm dưới quyền cai trị của người Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Forbes. 2. Quốc kỳ tỉ lệ 11:28. Quốc kỳ Qatar có tỉ lệ chiều cao trên chiều rộng là 11/28. Đây là quốc kỳ duy nhất trên thế giới có kích thước chiều rộng gấp hơn hai lần chiều cao. Ảnh: Marhaba Qatar. 3. Quốc gia nhỏ nhưng không yếu. Dù là có quy mô diện tích và dân số rất nhỏ, song ảnh hưởng của đất nước Qatar trên thế giới khá lớn. Quốc gia này sở hữu Qatar Airways và Al Jazeera, hai thế lực lớn của ngành hàng không và truyền thông thế giới cùng các bất động sản trị giá hàng trăm tỉ USD trên toàn cầu. Ảnh: The Independent. 4. Phần lớn dân số là người nhập cư. Người nhập cư chiếm khoảng 85% dân số Qatar, trong đó riêng Ấn Độ chiếm đến 25% dân số. Dù được tính vào quy mô dân số, người nhập cư không được công nhận là công dân của Qatar. Ảnh: Asergeev.com. 5. Phải có cha là người Qatar để trở thành công dân Qatar. Các trẻ em có cha là công dân Qatar, dù sinh ở đâu trên thế giới sẽ mặc nhiên trở thành công dân của nước này. Quy định này không áp dụng với trẻ em có mẹ là người Qatar. Ảnh: Life on the Spot. 6. Nam giới lấn át nữ giới. Qatar là quốc gia có sự mất cân bằng giới tính trong dân số cao nhất thế giới. Theo thống kê, tỉ lệ nam/nữ ở nước này vào khoảng 2.8/1, nghĩa là cứ ba nam giới mới có một nữ giới. Ảnh: Marhaba Qatar. 7. Thừa dầu mỏ, thiếu lương thực. Với nguồn dầu mỏ và khí đốt phong phú, Qatar là một quốc gia giàu có bậc nhất thế giới. Tuy vậy, nước này phụ thuộc rất lớn vào nguồn lương thực nhập khẩu, đa phần từ các nước Vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia. Ảnh: CBC.ca. 8. Quốc gia Ả Rập đầu tiên tổ chức World Cup. Qatar sẽ đăng cai Giải bóng đá vô địch thế giới 2022, và là quốc gia Ả Rập đầu tiên tổ chức giải đấu này. Ảnh: NY Daily News. 9. Tỉ lệ phát thải CO2 cao nhất thế giới. Do tỉ trọng công nghiệp cao, Qatar có lượng phát thải CO2 bình quân cao nhất thế giới, đạt 49,1 tấn trên người vào năm 2008. Người dân Qatar cũng nằm trong số tiêu thụ nước bình quân cao nhất thế giới, mỗi người trung bình sử dụng khoảng 400 lít nước mỗi ngày. Ảnh: Engineering-airliquide.com. 10. Quốc gia yên bình bậc nhất Trung Đông. Nằm ở một khu vực bất ổn nhất thế giới nhưng Qatar hiếm khi phải hứng chịu các vụ khủng bố. Vụ khủng bố đầu tiên được ghi nhận ở quốc gia này vào tháng 3/2005, khi một vụ đánh bom tự sát xảy ra ở thủ đô Doha làm một người thiệt mạng và 15 người bị thương. Ảnh: Globalchampionstour.com.

1. Quốc gia có tuổi đời chưa đầy 50 năm. Qatar chính thức trở thành một quốc gia độc lập năm 1971, sau thời gian làm một lãnh thổ bảo hộ thuộc Anh vào đầu thế kỷ 20. Trước đó, lãnh thổ này nằm dưới quyền cai trị của người Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Forbes. 2. Quốc kỳ tỉ lệ 11:28. Quốc kỳ Qatar có tỉ lệ chiều cao trên chiều rộng là 11/28. Đây là quốc kỳ duy nhất trên thế giới có kích thước chiều rộng gấp hơn hai lần chiều cao. Ảnh: Marhaba Qatar. 3. Quốc gia nhỏ nhưng không yếu. Dù là có quy mô diện tích và dân số rất nhỏ, song ảnh hưởng của đất nước Qatar trên thế giới khá lớn. Quốc gia này sở hữu Qatar Airways và Al Jazeera, hai thế lực lớn của ngành hàng không và truyền thông thế giới cùng các bất động sản trị giá hàng trăm tỉ USD trên toàn cầu. Ảnh: The Independent. 4. Phần lớn dân số là người nhập cư. Người nhập cư chiếm khoảng 85% dân số Qatar, trong đó riêng Ấn Độ chiếm đến 25% dân số. Dù được tính vào quy mô dân số, người nhập cư không được công nhận là công dân của Qatar. Ảnh: Asergeev.com. 5. Phải có cha là người Qatar để trở thành công dân Qatar. Các trẻ em có cha là công dân Qatar , dù sinh ở đâu trên thế giới sẽ mặc nhiên trở thành công dân của nước này. Quy định này không áp dụng với trẻ em có mẹ là người Qatar. Ảnh: Life on the Spot. 6. Nam giới lấn át nữ giới. Qatar là quốc gia có sự mất cân bằng giới tính trong dân số cao nhất thế giới. Theo thống kê, tỉ lệ nam/nữ ở nước này vào khoảng 2.8/1, nghĩa là cứ ba nam giới mới có một nữ giới. Ảnh: Marhaba Qatar. 7. Thừa dầu mỏ, thiếu lương thực. Với nguồn dầu mỏ và khí đốt phong phú, Qatar là một quốc gia giàu có bậc nhất thế giới. Tuy vậy, nước này phụ thuộc rất lớn vào nguồn lương thực nhập khẩu, đa phần từ các nước Vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia. Ảnh: CBC.ca. 8. Quốc gia Ả Rập đầu tiên tổ chức World Cup. Qatar sẽ đăng cai Giải bóng đá vô địch thế giới 2022, và là quốc gia Ả Rập đầu tiên tổ chức giải đấu này. Ảnh: NY Daily News. 9. Tỉ lệ phát thải CO2 cao nhất thế giới. Do tỉ trọng công nghiệp cao, Qatar có lượng phát thải CO2 bình quân cao nhất thế giới, đạt 49,1 tấn trên người vào năm 2008. Người dân Qatar cũng nằm trong số tiêu thụ nước bình quân cao nhất thế giới, mỗi người trung bình sử dụng khoảng 400 lít nước mỗi ngày. Ảnh: Engineering-airliquide.com. 10. Quốc gia yên bình bậc nhất Trung Đông. Nằm ở một khu vực bất ổn nhất thế giới nhưng Qatar hiếm khi phải hứng chịu các vụ khủng bố. Vụ khủng bố đầu tiên được ghi nhận ở quốc gia này vào tháng 3/2005, khi một vụ đánh bom tự sát xảy ra ở thủ đô Doha làm một người thiệt mạng và 15 người bị thương. Ảnh: Globalchampionstour.com.