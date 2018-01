10 sự kiện lịch sử của thế kỷ 20 diễn ra đúng ngày đầu năm mới

Ngày 1/1/1901: Ngày đầu năm mới của năm 1901, khối thịnh vượng chung Australia tuyên bố thành lập, bao gồm bao gồm đại lục Australia, đảo Tasmania và nhiều đảo nhỏ. Ảnh: MyShared.ru. Ngày 1/1/1912: Nước Trung Hoa Dân quốc thành lập sau cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911 do Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) lãnh đạo. Đây là một sự kiện lịch sử nổi bật của Trung Quốc thế kỷ 20. Ảnh: The Tropicalist. Ngày 1/1/1942: Đại biểu 26 nước Đồng Minh gặp nhau tại Washington ký Tuyên bố Liên Hiệp Quốc cam kết ủng hộ Hiến chương Đại Tây Dương. Đây là tiền đề cho việc thành lập Liên Hiệp Quốc năm 1945. Ảnh: Wikimedia. Ngày 1/1/1948: Quốc hữu hóa Đường sắt Anh được thực hiện với việc chính phủ Anh nằm quyền điều hành bốn công ty đường sắt lớn nhất đất nước. Đây là một trong những cuộc quốc hữu hóa lớn nhất lịch sử kinh tế thế giới. Ảnh: Old Dalby. Ngày 1/1/1959: Cuộc cách mạng Cuba do lãnh tụ Fidel Castro kết thúc thắng lợi khi đoàn quân cách mạng tiến vào thủ đô Havana và Tổng thống thân Mỹ Batista trốn khỏi đất nước. Ảnh: Venngage. Ngày 1/1/1966: Đình công lịch sử để đòi quyền lợi của công nhân tàu điện New York đã diễn ra, khiến nhiều hoạt động ở thành phố này đình trê. Cuộc đình công kết thúc sau 12 ngày với thỏa thuận tăng lương 15% cho công nhân. Ảnh: CNN. Ngày 1/1/1974: Vụ bê bối Watergate bùng nổ khi hoạt động do thám phi pháp của đảng Cộng hòa nhằm vào các đối thủ chính trị ở Mỹ bị báo chí phanh phui, dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Ảnh: Business Insider. Ngày 1/1/1993: Tiệp Khắc chia cắt thành hai quốc gia độc lập là Cộng hòa Séc và Slovakia. Ảnh: Reconsideringrussia. Ngày 1/1/1995: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập để thúc đẩy hoạt động thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Ảnh: Insights. Ngày 1/1/1999: Đồng Euro trở thành đồng tiền chính thức trong nỗ lực của Liên minh Châu Âu nhằm tạo ra một "người khổng lồ kinh tế" thống nhất. Ảnh: 1ZOOM.Me. Xem clip: Sơ lược lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1954.

