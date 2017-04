10 sự kiện khó tin xảy ra trong Chiến tranh thế giới 1

Trong Chiến tranh thế giới 1, Walt Disney là một trong những người nổi tiếng góp sức của mình vào cuộc chiến khốc liệt trên. Cụ thể, ông đã làm lái xe cứu thương cho Hội Chữ thập đỏ ở Pháp. Sidney Lewis là người lính Anh trẻ tuổi nhất trong Chiến tranh thế giới 1 khi phục vụ quân đội từ khi 12 tuổi. Trong Chiến tranh thế giới 1, họa sĩ là Norman Wilkin đã nghĩ ra một cách ngụy trang mới để giúp các tàu của Anh tránh bị tấn công. Phương pháp ngụy trang mới trên được gọi là “đối diện cực đoan”. Nó sẽ làm cho các con tàu của Anh trở nên chói mắt, nghĩa là được sơn với các mẫu tương phản cao để làm mất phương hướng các tàu U-boat. Do vậy mà kẻ địch có những phán đoán sai lệch trong việc xác định đúng vận tốc và hướng đi của con tàu. Nhờ phương pháp này mà các tàu của Anh có cơ hội sống sót cao hơn. Trong những năm đầu Chiến tranh thế giới 1, Pháp đã huy động sử dụng hàng loạt taxi ra tiền tuyến do thiếu phương tiện vận chuyển. Nhờ vậy mà hàng ngàn taxi đã chở khoảng 5.000 binh sĩ ra tiền tuyến đánh trận giết địch. Do hầu hết nam giới ra chiến trường nên phụ nữ trong Chiến tranh thế giới 1 đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp, làm nhiều công việc trước đây chỉ do nam giới đảm nhiệm như ở nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược. Do tiếp xúc lâu dài với thuốc nổ TNT và các hóa chất độc hại nên da của các nữ công nhân bị chuyển sang màu vàng. Trong Chiến tranh thế giới 1, không phải nam giới nào cũng có thể xin gia nhập quân đội. Để trở thành một người lính Anh, nam giới phải có chiều cao thấp nhất là 1,6m. Wilfred Owen là nhà thơ kiêm quân nhân người Anh, đã từng mô tả về nỗi kinh hoàng của chiến tranh hóa học hồi Chiến tranh thế giới 1 trong tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Dulce Et Decorum Est. Chiến tranh thế giới 1 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 11 triệu binh sĩ. Trong số đó, hàng nghìn binh sĩ cho đến nay vẫn chưa xác định được danh tính hay không tìm thấy thi thể. Chim bồ câu Cher Ami là một huyền thoại trong Chiến tranh thế giới 1 khi có đóng góp quan trọng. Cụ thể, năm 1918, chỉ huy quân đội Mỹ Charles Whittlesey và hơn 500 người khác bị mắc kẹt trong rừng Argonne và bị Đức bao vây. Khi ấy, Cher Ami là một trong số nhiều con chim bồ câu được cử đi đưa thư cầu cứu. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Cher Ami bay tới đích, đưa thư thành công khi nó bị bắn mù 1 mắt, 1 chân gần như đứt lìa. Hành động dũng cảm của nó đã giúp quân Đồng minh phá vòng vây của Đức và giải cứu 194 binh sĩ. Harold Gillies là người tiên phong cho ngành phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại. Trong trận chiến Somme năm 1917, Gillies đã điều trị cho 2.000 binh sĩ có gương mặt bị biến dạng nghiêm trọng do mảnh đạn khi họ nhô đầu ra khỏi công sự. Ông đã phát triển một kỹ thuật gọi là cuống ống, bao gồm cắt một dải thịt từ vùng lành của cơ thể - thường là ngực hoặc trán - nhưng để nguyên một đầu vẫn dính liền.

